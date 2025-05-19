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護理人力缺口672人　台南加碼百萬攜13家醫院打造友善職場留才

▲台南市政府與13家責任醫院及2家護理師護士公會合影宣誓，攜手打造護理友善職場環境。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃哲偕同13家責任醫院及2家護理師護士公會合影宣誓，攜手打造護理友善職場環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對全台護理人力嚴重流失危機，台南市政府響應中央政策再加碼，19日啟動「醫院護理友善環境獎勵計畫」，針對台南市13家急救責任醫院進行評選，依各院改善職場環境與護理師留任成果，提供最高每院100萬元補助，盼以具體資源鼓勵醫院打造友善職場，留住基層護理主力。

▲台南市政府與13家責任醫院及2家護理師護士公會合影宣誓，攜手打造護理友善職場環境。（記者林東良翻攝，下同）

根據統計，截至2025年9月1日，台南市責任醫院尚有672位護理師職缺，凸顯人力斷層問題仍然嚴峻。為強化支援，市府此次計畫與中央行政院推動的「護理職場環境改善計畫」雙軌並進。該中央政策規劃4年投入275億元，聚焦改善待遇、降低工時與優化人力結構，盼重燃護理人員對臨床工作的信心與熱情。

市長黃偉哲表示，護理人員是醫療體系的第一線守護者，市府推出此加碼政策，並非與中央重複，而是從地方層級補強中央策略的推動深度。他強調，打造讓護理師「願意留下、留得長久、留得安心」的環境，已成為全民健康安全的關鍵任務。

▲台南市政府與13家責任醫院及2家護理師護士公會合影宣誓，攜手打造護理友善職場環境。（記者林東良翻攝，下同）

市府指出，參與此次獎勵計畫的13家責任醫院，近年來已積極推出多項友善職場措施，包括：新進人員簽約獎金、夜班與急重症津貼、進修獎勵、公假制度、AI系統導入、增聘輔助人力、院內託嬰中心設定等，顯示醫院已啟動結構改革。

衛生局補充，這次市府將針對醫院現行制度的實施成效與對護理人員的實質支援進行評分與獎勵，也盼提供他縣市借鏡。未來將持續追蹤台南各醫療機構的人力變化，透過多元政策工具穩定臨床照護量能，守護市民就醫權益，打造有韌性的健康城市。

▲台南市政府與13家責任醫院及2家護理師護士公會合影宣誓，攜手打造護理友善職場環境。（記者林東良翻攝，下同）

為展現全體攜手決心，市府19日與13家責任醫院及台南市兩大護理師護士公會共同舉辦「打造護理友善職場」記者會，現場共同宣誓，承諾持續深化改革、挽留護理人才。市府強調，留才不能靠單一力量，必須中央政策引導、地方補位、醫院改革與社會支持共同並進，才能真正改變護理職場生態。

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