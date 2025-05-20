對賴清德執政周年失望　馬英九：兩岸政策違憲、去中化引美質疑

▲前總統馬英九對賴清德執政滿周年表達痛心。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統就職滿一周年，前總統馬英九今（20日）出席賴清德總統就職周年研討會致詞時，強烈表達對賴執政的失望、痛心，質疑賴總統兩岸政策背離憲法與兩岸條例，否定漢族人口、去中國化等荒誕動作遭美方懷疑其治國能力，也將致使兩岸關係更緊張。

馬英九說，賴清德就任已經一年了，去年原本帶著期許與祝福，希望賴可以讓臺灣從此更加團結穩定。但是一年下來，都失望了，只看到「覆議、釋憲、罷免、內鬥」這些負面動作不斷上演，這讓人十分痛心。

馬英九指出，尤其當美國總統川普發動全球關稅戰，行政院長卓榮泰卻只會請國人「安心睡覺」；面對臺灣產業受美方高額關稅影響，乃至台幣升值，又在經濟部毫不把關的情況下，任由「護國神山」台積電把公司搬到美國。這對民心的衝擊很大，而我們政府事先居然完全沒有評估後果，事後更無力應對。大家都在問：賴政府真的有在執政嗎？人民能安心睡覺嗎？

馬英九質疑，賴總統就任後提出「新兩國論」，背離「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」，包括「境外敵對勢力」說、「脫中入北」論、嚴格限制兩岸交流、否定漢族人口等「去中國化」等荒誕動作，尤其最近教育部長居然聲稱要禁止兩岸學生交流，這樣一個使臺灣與中國大陸斷絕往來的荒誕政策，既違反憲法、又不符民情，除了傷害兩岸人民感情，又明顯造成兩岸關係更緊張。

馬英九說，根據美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌近日刊登兩位卡內基國際和平基金會學者的文章，標題是《川普應該約束台灣》(Trump Should Rein In Taiwan)。該文直指賴清德總統對大陸的政治措辭過於挑釁，容易造成台海風險，因此建議美國總統川普要「管一管」臺灣，我們的總統居然被美國學者數落說是需要管教的，這真是一大羞辱。

馬英九續指，這兩位美國學者建議：若美國希望穩定臺海情勢，不能只是譴責北京當局打壓，更要對臺灣不當政策設下紅線，才能遏制賴政府在臺獨議題上採取步步進逼的「切香腸戰術」（Salami Slicing）。同時建議臺灣應該重拾兩岸雙方「一中各表」的共識，向大陸換取交涉空間。

馬英九認為，這篇文章強烈顯示，美國已經開始懷疑賴政府的治國能力了，這是過去從未出現過的現象與警訊，不可輕忽。而我們看到美國川普總統祭出關稅戰後，很快也跟大陸達成協議，可見連美國也認為不能與大陸長期脫鉤交惡。馬認為賴總統目前應當冷靜下來，停止採取有害臺灣的「抗中」路線，不要讓臺灣繼續深陷險境而又得不到國際社會的支持。

馬英九也對賴總統提出三點建議，第一、審慎因應世界局勢變化，確保臺灣安全。他呼籲賴總統在美國與大陸之間保持適度平衡，依循「憲法」與」「兩岸人民關係條例」的規定，在「九二共識，一中各表」的基礎上，恢復與大陸的各項往來，以確保人民的安全、福祉、與權益，我並注意到最近賴總統在兩岸談話上有些調整，也釋出解決兩岸僵局的彈性與善意，希望賴總統能持續這樣的態度，如此將是兩岸人民之福。

其次，馬英九建議，今年是對日抗戰勝利與臺灣光復的80週年，中央政府應該要有紀念與追思的活動。賴總統不能只有紀念歐戰勝利，不提中華民國，尤其是臺灣人民浴血抗日的歷史，臺灣人民從1895年到1945年被日本高壓統治五十年的血淚歷史，賴總統難道就忘記了嗎？我們豈可裝聾作啞，這不是一位中華民國總統應該有的態度！

第三，馬英九說，面對國內外艱難局勢，賴總統應立即停止鬥爭在野黨，不要再激化社會對立的「大罷免」。改為真正以國家為念，以人民為念，與在野黨真誠合作，積極推動福國利民的政策，用行動展示愛臺灣的決心與誠意，而非只會利用政治鬥爭手段，打擊異己，鞏固執政者權力。

最後，馬英九強調，自己當過八年總統，深知當總統的辛苦與不容易，「也能理解您面對的各種壓力與挑戰。」但是任何一位總統對國家的路線一定要掌握正確，否則最後受苦的還是人民。為了國家，為了百姓，也為了賴總統自己未來的歷史定位，他希望賴總統能有所改變，調整政策。在此為賴總統祝福，期望未來兩岸和平，國家富強，如此才是國家之幸，百姓之福，對世界局勢穩定也才能有所貢獻。