30歲資產達400億！她靠AI擠下泰勒絲　成最年輕白手起家女富豪

記者張方瑀／綜合報導

年僅30歲的華裔女企業家郭如意（Lucy Guo）曾為人工智慧公司Scale AI聯合創辦人，她靠著一連串創業成功與早期投資眼光，如今身家已累積到近400億台幣，超過知名歌手泰勒絲（Taylor Swift），成為全球最年輕的白手起家女億萬富翁之一。

根據《財星》報導，郭如意2016年和夥伴共同創辦生成式人工智慧新創公司Scale AI，專門協助企業訓練與打造AI系統。雖然她在2018年離開公司，但仍持有5.99%股份，約4700萬股A類股票，目前淨資產約為13億美元（約台幣392億元）。

▲年僅30歲的華裔女企業家郭如意（Lucy Guo）。（圖／翻攝自IG／guoforit）



離開Scale AI後，郭如意創辦了創投公司Backend Capital，專注於投資早期工程師創業團隊，旗下投資項目包括熱門數位支付平台Ramp等獨角獸。

她2022年再度創業成立Passes，這是一個針對內容創作者所設計的變現平台，類似OnlyFans或Patreon，但主打更主流市場定位，甚至與NBA傳奇球星俠客歐尼爾（Shaquille O’Neal）和體操名將奧莉維亞鄧恩（Olivia Dunne）簽下合作，近期也成功完成4000萬美元（約新台幣1.3億元）的A輪融資。

郭如意過去就讀卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）電腦科學系，在攻讀大學期間便獲得矽谷傳奇創投家彼得・泰爾（Peter Thiel）頒發的「泰爾獎學金」（Thiel Fellowship）後，毅然決定輟學投入創業。

▲郭如意深受FIRE運動影響。（圖／翻攝自IG／guoforit）



郭如意透露，自己童年家境不富裕，人生第一桶金是在校園裡販售寶可夢卡片賺來的，更曾在高中時期賺進百萬美元，但最終又將其賠光。

郭如意強調，自己深受FIRE（財務獨立、提早退休）運動影響，年輕時經常在Reddit論壇上研究理財技巧，「如果你還年輕，就有本錢拿低一點的薪水，把錢用來投資才重要。」她認為建立財富的關鍵不只在於收入，更在於「活得比你的收入少」。

談到生活細節，郭如意說，她擁有一間邁阿密的高級公寓與位於洛杉磯、離辦公室僅五分鐘車程的住宅。她平時通勤靠電動滑板或由助理開車接送，每餐幾乎全靠Uber Eats解決，辦公室還設有冷萃咖啡機，日常行頭則選擇Aritzia品牌的簡約服裝。

▲▼郭如意仍維持每天8小時以上的工時，連度假都沒真正放鬆過。（圖／翻攝自IG／guoforit）



至於犒賞自己的方式？郭如意笑說，自己不會為升職而買奢侈品，唯一讓她感到幸福的「奢侈品」，是她養的幾隻貓。

儘管郭如意早已達到財富自由，仍維持每天8小時以上的工時，連度假都沒真正放鬆過。她坦言，人生清單上的下一站是前往紐西蘭，但「即使人在度假，我還是會工作」。

她也提醒年輕創業者，「你的人脈就是你的淨值（Your network is your net worth），如果你跟創投基金、早期新創團隊關係良好，就有機會從熱門新創的次級市場交易中獲利。」