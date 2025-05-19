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【廣編】蔡司台灣與宏碁智醫簽署備忘錄　推動「超廣角眼底攝影系統AI篩檢軟體」

▲▼ 眼科,AI,合作,技術,醫療,蔡司集團,ZEISS Taiwan,AI 。（圖／蔡司集團提供）

▲蔡司台灣與宏碁智醫簽署「超廣角眼底攝影系統搭配疾病篩檢AI軟體的合作MOU」，由蔡司台灣總經理章平達（右二）、蔡司台灣醫療技術部副總陳致寧（右一）與宏碁智醫董事長連加恩（左二）、宏碁智醫總經理許凱程（左一）代表簽署合作備忘錄。

圖、文／蔡司集團提供

蔡司集團以科技為本，每年投入15%的營業額用於研發創新，蔡司台灣（ZEISS Taiwan）以「Bridge Taiwan to Global」的策略深耕台灣醫療產業，近日將正式與專注智慧醫療解決方案的宏碁智醫（Acer Medical）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將展開超廣角眼底攝影系統搭配疾病篩檢AI軟體的臨床驗證合作計畫，共同推動眼科早期診斷科技的應用落地。

蔡司台灣總經理章平達也表示：「蔡司集團秉持『Seeing beyond – 突破眼界超越極限』的精神，持續以光學核心技術為基礎，積極推進數位醫療發展。蔡司長期深耕台灣市場，擁有台灣各大醫療院所合作的廣泛網絡與實務經驗，此次攜手宏碁智醫，期待發揮設備商、軟體商與臨床醫療單位三方資源整合優勢，加速AI眼科技術的臨床驗證與應用落地，共同推動眼科精準醫療進展。」

宏碁智醫董事長連加恩表示：「此次宏碁智醫與蔡司台灣醫療技術部門的合作，標誌著我們在AI輔助眼科診斷領域邁向更廣泛應用的重要一步，期待透過軟硬體整合的驗證，加速 將AI篩檢工具部屬於實際臨床場域，協助醫療人員更快速、更準確地照護病患。」

本次合作結合了蔡司近200年來在眼科醫療技術的全球領導地位，以及宏碁智醫於 AI 醫療影像分析的研發實力，率先實現醫療設備與AI軟體的高度協同，利用蔡司超廣角眼底攝影系統，相較於傳統眼底相機只能拍攝 30 至 60 度的中央視網膜範圍，超廣角影像可涵蓋視網膜周邊區域，更適用大型健檢、基層診所與偏鄉醫療應用，進而提升眼科診斷效率與病患照護品質，突破了傳統設備與軟體分離的合作架構，將為智慧醫療創造全新標準。

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