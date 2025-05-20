「失3A評等」美股仍收高逾100點！標普連6紅　台積電ADR跌近1美元

▲穆迪調降美國信用評等。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

穆迪（Moody’s）自1919年以來首次下調美國主權信用評級，引發19日美債殖利率一度飆升，美股早盤受壓全面下挫。不過隨著殖利率自高點回落，投資人持續進場，三大指數最終止跌回穩，標普500指數微幅收漲，道瓊指數上漲逾百點，費半則小幅收黑。

穆迪於周末宣布，將美國長期主權信用評級自「Aaa」下調至「Aa1」，為該機構自1919年開始評等以來首次撤銷對美國的最高信評，也是最後一家下調美國「完美」評等的三大評級機構。

道瓊工業指數收盤上漲137.33點，漲幅0.32%，收42,792.07點。

那斯達克指數上漲4.36點，漲幅0.02%，收19,215.46點。

標準普爾500指數上漲5.22點，漲幅0.09%，收5,963.60點。

費城半導體指數下跌24.48點，跌幅0.50%，收4,897.71點。

個股方面，輝達（NVIDIA）收盤上漲0.17美元，漲幅0.13%，收135.57美元；特斯拉（Tesla）下跌7.89美元，跌幅2.25%，收342.09美元；台積電ADR下跌0.74美元，跌幅0.38%，收193.48美元。