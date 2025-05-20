川普批拜登「太晚揭露病情」　質疑白宮醫生：有人沒講實話

▲川普質疑白宮隱匿拜登病情。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統拜登（Joe Biden）罹患攝護腺癌（亦稱前列腺癌）且病情已轉移至骨骼的消息曝光後，引發外界關注他在任內是否隱瞞健康狀況。現任總統川普（Donald Trump）更語帶批評表示，白宮是否早已知情卻未對外公布，甚至懷疑拜登的主治醫師沒有講實話。

根據CNN、路透社報導，川普19日向記者表示，「我很驚訝這件事沒有早早告知大家，因為要到第九期，那是很長的時間。」不過，川普此處口誤，錯把拜登的診斷說成是「第九期」癌症。

實際上，根據拜登辦公室聲明，他是在16日被診斷出罹患「侵略性攝護腺癌」（aggressive prostate cancer），且已擴散至骨頭。在醫學上，癌症一旦擴散（轉移），就被列為「第四期」（stage 4），也就是最晚期。

川普接著提到自己健康狀況，強調曾接受全面體檢與認知測驗，「我很自豪地說，我全部答對了。」他也影射拜登在任期間的體檢未能如實揭露狀況，暗指有醫生可能隱匿病情，「我不知道那些醫生是不是都有參與，但每個案例都有醫生涉及，搞不好是同一位醫師，有人沒有講實話。這是個大問題。」

▲川普影射拜登在任期間的體檢未能如實揭露狀況，暗指有醫生可能隱匿病情。（圖／路透）



事實上，拜登的主治醫師歐康納（Dr. Kevin O’Connor）曾在2021年於白宮公布的體檢報告中表示，拜登「健康良好，能完全執行總統職責，無需任何豁免或協助」。不過，拜登在任內高齡、步態緩慢及偶有口誤等情況，一直被共和黨人視為健康隱憂。

這起癌症事件也引發外界進一步質疑，白宮是否有意壓下病情，甚至在拜登爭取連任時，刻意迴避對健康狀況的透明度。副總統范斯（JD Vance）更批評，「美國人民有權知道總統的真實健康情況，這不是能輕忽的小事。」

．醫界也驚訝病程進展

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），攝護腺癌大多在早期就被發現，有約七成病例都是尚未擴散時就確診。北方健康網路（Northwestern Health Network）癌症計畫主任喬治醫師（Dr. Chris George）表示，「我原本以為前總統每年都會做詳細的健康檢查。若他去年做過血液檢查，結果正常，那就真的很難理解這次為什麼發現得那麼晚。」

▲拜登在2024年7月因辯論表現失常，被迫宣布退出連任。（圖／路透）



紐約大學朗格尼健康中心（NYU Langone Health）泌尿科醫師雷波醫師（Dr. Herbert Lepor）也指出，「以現代的篩檢手段來說，這麼晚期才發現癌症，其實有點不尋常。」

不過，目前美國的醫療指引未建議70歲以上男性每年接受攝護腺癌血液篩檢，也無法確認總統年度體檢是否涵蓋這項檢查。

．民主黨內部壓力加劇

拜登在2024年7月因辯論表現失常，被迫宣布退出連任，最終由副手賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨出戰，卻不敵川普重返白宮。而就在近日，CNN名嘴塔珀（Jake Tapper）與記者湯普森（Alex Thompson）共同出版新書《原罪》（Original Sin），也揭露拜登幕僚對其認知能力的隱憂，讓這波爭議再添一筆。

對拜登健康的擔憂，也反映在黨內焦慮。康乃狄克州民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）18日在NBC受訪時直言，「民主黨早就該聽選民的聲音。」

根據路透社與益普索（Reuters/Ipsos）2024年1月的聯合民調，有高達74%的美國人認為拜登年紀太大，不適合再任總統。儘管如此，拜登當時並未面臨黨內實質對手，黨內高層也一再表示他還有能力勝任四年任期。

拜登本人則於社群媒體發文，感謝民眾對他與妻子吉兒（Jill Biden）的關心與支持，「癌症影響著每個人，我和吉兒也是。謝謝你們的愛與鼓勵，我們會更堅強。」