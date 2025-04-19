彰化環保局聯手「社團+志工」　870人撿30萬支菸蒂

▲彰化縣環保局動員870人撿30萬支菸蒂。（圖／環保局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣環保局為迎接世界地球日，動員全縣13個鄉鎮市、及獅子會與慈濟等社團共870名志工與清潔隊員同步撿菸蒂，共清除50.57公斤菸蒂（約30萬支），並同步清掃街道、回收資源與清理積水容器，展現社區環保動員力。

環保局廢棄物管理科科長林三能表示，本次活動共清除50.57公斤菸蒂，以單支菸蒂平均0.17公克計算，相當於清除近30萬支菸蒂。全縣870名參與者平均每人撿拾341支菸蒂，顯著減少環境污染。

國際青年商會中華民國總會，國家理事執行長洪宇風表示，今年環境部攜手國際青年商會 共推「菸蒂不他吃落地 環境更美麗」，今天一早從彰化市沿路走了3.6公里，就撿了3公斤的煙蒂，非常驚人，希望往後能有更多單位一起響應讓家園更美好。

彰化縣環境保護局表示，活動除清除菸蒂外，同時進行街道清掃與環境整理，共清理垃圾3,285公斤、資源回收物672公斤，並清除351個積水容器，有效改善環境衛生，預防病媒蚊孳生。

▲彰化縣國際青年商會彰化縣區分會出動響應世界地球日。（圖／洪宇風提供）

並針對人行道、水溝蓋等菸蒂熱區巡檢清理，同時提醒民眾務必檢查水桶、盆栽底盤、帆布等容易積水處，實施「巡、倒、清、刷」四步驟，倒除積水、刷洗容器、保持乾燥以避免蚊蟲孳生，防止登革熱等疾病擴散；另一方面也主動向附近居民進行環境衛生宣導，推廣「垃圾分類不亂丟、菸蒂不落地、落實巡、倒、清、刷」等環保理念。

▲彰化縣國際青年商會彰化縣區分會出動響應世界地球日。（圖／洪宇風提供）