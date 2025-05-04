東台灣第一台！慈院引進輪椅友善自助繳費機　觸控螢幕大字體

▲花蓮慈院無障礙空間服務再升級，特別引進了輪椅友善自助繳費機。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了守護所有人的健康，花蓮慈濟醫院除了提供專業醫療服務之外，更努力打造全齡友善的無障礙空間，繼2014、2015年接連獲得高齡友善健康照護機構評選優良，與內政部頒發友善建築的認證後，2025年無障礙空間服務再升級，特別引進了輪椅友善自助繳費機。

「不用再因為高度，無法享受自助繳費機的便利，坐著輪椅就能完成繳費。」不只是身障人士，其實許多來到醫院求診的民眾，都可能會因為病痛而需要輪椅輔助行動，所以，為了讓輪椅使用者也能輕鬆完成批價繳費作業，花蓮慈院引進了輪椅友善自助繳費機。

▲▼輪椅友善自助繳費機，高度約120公分，介面字體放大、設有語音導覽及觸碰式螢幕。

輪椅友善自助繳費機，目前設置在感恩一樓復健科治療室旁，高度約120公分，介面字體放大、設有語音導覽及觸碰式螢幕，簡化便利的操作步驟，使繳費過程更加方便與無障礙，減少等待時間，讓病人與家屬能夠輕鬆完成繳費程序，提高整體就醫體驗。

花蓮慈院醫事室醫事服務組門診股股長張家琪表示，為了疏通看診後繳費的人流，縮短等待時間，並且減輕同仁壓力，提升整體服務效能，花蓮慈院自2014年3月引進東台灣第一台自助繳費機，近年陸續更新機型，提升病人及家屬的就醫便利性。

▲原有的11台最新機型的自助繳費機，除具備門診批價、連續處方箋等服務外，可以支援「虛擬健保卡」；支付方式也涵蓋了現金、信用卡與行動支付。

2025年4月上線11台最新機型的自助繳費機，除了原有具備門診批價、連續處方箋等服務外，還有選擇列印收據、復健同一療程等操作等功能，同時配合全球行動科技轉型，可以支援「虛擬健保卡」；支付方式也涵蓋了現金、信用卡與行動支付(Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、全支付)，提供病人及家屬更多元便利的選擇。

花蓮慈濟醫院啟用的自助繳費機不僅適用於自費病患，具健保特定身份者如榮民、福保、重大傷病等，持身心障礙手冊、特約機構均可使用，服務時間為週一8點至週六1點30分，設有24小時服務（詳細時間依各機臺標示為準）。繳費機已設置在各大門診區，包括大愛一樓中藥局旁、中醫科診間；感恩一樓復健科門診、泌尿科門診；大愛樓二樓神經內外科門診、耳鼻喉科門診；感恩樓二樓腸胃內科門診；大愛三樓婦產科門診；大愛五樓門診區等位置，分佈在各診間區域方便民眾隨時使用。

