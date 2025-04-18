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增生治療改善髖關節退化性關節炎　助99歲翁免坐輪椅

▲復健科周建文主任為病人進行增生治療。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲復健科主任周建文為病人進行增生治療。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

高齡99歲的康姓老翁因為髖關節退化性關節炎，長期飽受疼痛與行動不便之苦，幾乎到了需依賴輪椅的地步；經衛福部南投醫院復健科醫療團隊評估，並接受增生治療，康翁的行動能力顯著改善，現已能依靠拐杖行走，生活品質大幅提升。

南投醫院復健科主任周建文表示，髖關節炎是常見的退化性關節疾病，主因為關節軟骨磨損，導致疼痛、僵硬，甚至行動困難，嚴重影響日常生活，傳統治療以藥物、復健及手術為主，但部分患者對於藥物效果有限，或不適合接受手術；增生治療是透過注射富含生長因子的治療物質，啟動患者自身修復機制，對於無法接受手術或對傳統治療無效的退化性關節炎患者，提供新的治療選擇。

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▲病人接受治療後已可持拐杖行走。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲病人接受治療後已可持拐杖行走。（圖／衛福部南投醫院提供）

康姓老翁過去因年齡因素與關節退化，導致髖關節劇烈疼痛，行走困難，日常活動受限，就醫詳細評估病情與身體狀況後，接受相關療程以促進關節修復，疼痛明顯減輕，肌力逐步恢復，效果令人鼓舞；康姓老翁也說：「原本以為自己只能坐輪椅度過晚年，沒想到治療後可以重新站起來、拿著拐杖走路，真的很感謝醫師和醫療團隊的幫助。」對治療效果深感滿意。

周建文指出，南投醫院此次引進的高階肌肉骨骼超音波導引技術，能即時、清晰地呈現髖關節周圍的軟組織結構，精確定位病變區域，並輔助醫師進行注射治療，確保藥物或增生藥劑能準確到達患部，大幅提升治療的精準度與安全性，避免傳統盲刺可能造成的風險。

院方提醒，若出現長期關節疼痛、僵硬或活動困難，應儘早就醫檢查，透過專業診斷與個人化治療方案，能有效緩解不適，延緩關節退化，改善生活品質。

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