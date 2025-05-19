被問喜歡台北嗎？昆凌爺爺秒回「高雄NO.1」狂比讚　3原因曝光

▲昆凌爺爺羅倫斯（左）出戰世壯運90歲以上組200公尺短跑。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

藝人昆凌高齡90歲的爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan），今年報名世壯運標槍、100米、200米田徑、鐵餅和鉛球等項目，本屆賽事已經累積1金2銀，來台已超過30次的他，在記者會被問「喜歡台北嗎？」羅倫斯竟秒回「高雄NO.1」笑翻全場。

昨日羅倫斯受訪時，被問到「喜歡台北嗎？」他竟喊「台北SOSO（還好），高雄No.1」，兩隻手比出大拇指稱讚高雄，此舉引起熱烈討論；高雄市長陳其邁甚至在今日喊話，希望羅倫斯爺爺在賽事結束後可以到高雄走走。

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對此，羅倫斯透露，「我在30年前就到過高雄，當時那裡還有許多重工業，空氣狀況也不是太好，但現在高雄變成一座非常美麗的城市，氣候宜人也很適合騎乘單車，但這次我只會在台灣待很短的時間，因此可能沒有機會再次造訪高雄。」

影片曝光，掀起網友討論，「如果是澳洲人喜歡高雄不意外，路大，人也相比少很多」、「台北太常下雨，喜歡戶外運動的人會喜歡高雄，其實不意外」、「鄉下有鄉下的好，城市也有城市的好，喜好不同很正常」、「同時住過台北和高雄，會喜歡高雄很正常，住起來很舒服」、「論天氣當然是高雄好」。

▲「昆凌爺爺」羅倫斯。（圖／翻攝自YouTube／2025雙北世界壯年運動會）



羅倫斯爺爺接下來還會出戰2個項目，分別是21日下午3時30分角逐鐵餅項目，22日下午5時則要進行鉛球項目初賽。

據《中時新聞網》報導，羅倫斯笑著表示，自己不會累，能參賽就覺得很興奮。至於外界從羅倫斯爺爺報名世壯運到比賽開始，都相當好奇他的孫女婿周杰倫和孫女昆凌會不會到現場看比賽、為他加油，羅倫斯爺爺認為這是他們的隱私所以不便透露，但也補充說，家人之間肯定會關心他的出賽情形。