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鹿港慶端陽48年來最嗨！126隊廝殺搶275萬獎金　6大玩法全公開

▲彰化鹿港慶端陽活動。（圖／ETtoday資料照 縣府提供）

▲彰化縣2025鹿港慶端陽活動記者會。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣「鹿港慶端陽」將於5／30至6／1日熱鬧展開！這項已邁入第48年的傳統節慶，更被列為交通部全國十二大節慶之一。今年國際龍舟賽有126參賽角逐275萬獎金，主辦單位推出「小鎮光影藝術節」、「魯班公宴」等等6大精彩亮點，種種文化體驗豐富多元，從古裝到科技一網打盡，讓遊客體驗最道地的端午文化。

▲彰化鹿港慶端陽活動。（圖／ETtoday資料照 縣府提供）

▲彰化鹿港慶端陽活動。（圖／ETtoday資料照）

今年最受矚目的「夜間國際龍舟錦標賽」報名隊伍達126隊，創下2003年以來新高，總獎金更高達275萬元。比賽分為社會組、社會混合組、國際組及機關國中混合組，將在福鹿溪上演精彩刺激的競速對決。彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚表示，夜間賽事涼爽舒適，搭配周邊攤位，氣氛格外熱鬧。

▲彰化鹿港慶端陽活動。（圖／ETtoday資料照 縣府提供）

▲今年國際龍舟賽創歷史新高共有126隊參賽。（圖／ETtoday資料照 ）

活動特別規劃多項特色體驗「民俗趣味活動」讓民眾穿古裝拋繡球、彩繪立蛋；「陸上龍舟與科技體驗」首度加入「科技龍舟輕艇模擬駕駛」，讓孩童及身障朋友也能感受划龍舟樂趣；「鹿港文化資產定點導覽」由專業導覽員帶領探索7處景點，深入認識小鎮歷史。

從5月24日起至7月27日，「小鎮光影藝術節」將每晚點亮鹿港街區，今年更邀請人氣IP「LINE FRIENDS minini」助陣，打造夢幻光影場景。端午連假期間，舊鹿港溪畔還將舉辦「河岸綠地音樂會」，讓遊客在音樂與燈光中享受浪漫夜晚。

▲彰化鹿港慶端陽活動。（圖／ETtoday資料照 縣府提供）

▲彰化鹿港慶端陽活動光影點亮福鹿溪。（圖／ETtoday資料照）

「魯班公宴」將於亞太鹿港渡假村展出108桌工藝作品，匯集人間國寶、文化資產保存者等大師級創作。朝陽鹿港協會理事長林新發表示，展場全程冷氣開放，民眾可近距離欣賞錫工、木雕、陶瓷等精湛工藝，還有手作DIY體驗。

為方便遊客往返，縣府特別安排免費接駁車串聯龍舟會場與鹿港鎮區。同時推出「探索小鎮集章趣」活動，透過「愛玩彰化」LINE官方帳號參與線上集章，或索取實體集章單，集滿即可兌換限量紀念品。

▲彰化鹿港慶端陽活動。（圖／ETtoday資料照 縣府提供）

▲彰化鹿港慶端陽活動有魯班公宴。（圖／ 縣府提供）

彰化縣長王惠美邀請全國民眾，利用端午連假來鹿港吃美食、賞古蹟、玩民俗、看龍舟賽，感受最在地的節慶氛圍。從白天到夜晚，從傳統到創新，今年鹿港慶端陽將帶給遊客最難忘的端午體驗。

▲彰化鹿港慶端陽活動。（圖／ETtoday資料照 縣府提供）

▲彰化2025鹿港慶端陽活動精采可期。（圖／縣府提供）

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