139縣道過彎慘摔！移工撞護欄無人理　撐了3小時才送醫

▲彰化芬園鄉139縣道移工過彎摔車等3小時，警方及時救援。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉今（19日）清晨發生一起機車自摔事故，一名37歲范姓外籍移工騎車行經139縣道大彰路二段時，因過彎不慎輾壓道路標線導致打滑，撞上路燈旁的水泥護欄，全身多處擦挫傷。事發後，范男因不熟悉交通事故處理流程，在路旁苦等3個多小時，所幸一名員警經過發現，才通報消防人員將他送醫，經治療後無生命危險。

根據彰化分局調查，事故發生於上午6時30分，范男騎乘普通重型機車從芬園往彰化市區方向行駛，行經大彰路二段431號前彎道時，因操控不當輾壓標線而打滑自摔，機車撞上護欄後停下。范男雖意識清醒，但因語言隔閡及不諳當地報案程序，僅能嘗試聯繫雇主協助，卻未能接通，導致他在現場孤立無援。直到上午9時47分，一名員警巡邏經過，發現范男受傷待援，立即通知救護車將他送往彰化基督教醫院救治。

▲139縣道移工過彎摔車等3小時，全身擦挫傷送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方表示，范男經酒測確認無酒精反應，初步研判事故原因為操作不當及道路標線濕滑所致。機車車身多處擦損范男四肢擦挫傷，所幸無生命危險。後續將進一步釐清責任歸屬。

此事件凸顯出移工在遭遇緊急狀況時，可能因語言障礙或缺乏資訊而延誤求助，警方呼籲雇主應加強移工交通安全宣導，並確保意外發生時能提供即時協助，避免類似情況再度發生。

▲139縣道移工過彎摔車等3小時，所幸經警方發現通報消防送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝）