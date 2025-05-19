彰化30萬朵金針花海大爆發！遊客硬闖花田卡位...爆口角衝突

▲虎山巖金針花海大綻放賞花遊客絡繹不絕。（圖／攝影師米諾斯提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉虎山巖遍植金針花至5月中旬30萬朵已大爆發，遠眺一片金黃色花海美不勝收，18日適逢周末假期，雖進入第一期花季尾聲，仍湧入爆滿遊客，導致步道嚴重「塞車」、花海遭無情踩爛，更因動線阻塞爆發遊客口角衝突，讓原本悠閒的賞花行程徹底變調，現場亂象頻傳。

▲虎山巖金針花有遊客踐踏花莖，志工以三角錐隔開避免再被闖入。（圖／攝影師米諾斯提供）

上週末彰化縣豔陽高照，適逢假日，虎山巖金針花園區湧現大量賞花人潮，停車場一早便宣告客滿，園區內更是人擠人，連要拍張照都困難重重。警方雖緊急派員疏導交通，仍無法改善園區內的混亂狀況，步道上擠滿了爭相拍照的遊客，更有網紅為了取景長時間佔據最佳位置，導致動線嚴重堵塞，甚至引發遊客因進退兩難而當場爭吵，現場火藥味十足。

▲虎山巖金針花海大綻放賞花遊客直接進入花叢內取景拍照。（圖／攝影師米諾斯提供）

令人遺憾的是，儘管園區內隨處可見告示牌，仍有部分遊客無視規定，直接踩進花田近距離拍照，導致金針花莖遭踐踏折損。園方雖緊急以三角錐圍欄阻隔花區，卻反遭不滿的遊客大聲抱怨。黃姓園主無奈表示，金針花生長需要細心呵護，擅自闖入禁區會影響花況，呼籲遊客發揮公德心，共同維護這片美麗的花海。

▲虎山巖金針花海大綻放賞花遊客絡繹不絕。（圖／攝影師米諾斯提供）

虎山巖金針花季預計持續至6月，但每年花季期間都要重演類似的踩踏亂象。現場有賞花民眾看不下去，直言「賞花請勿當奧客」，這場「花海之亂」不僅考驗遊客的素質，相關單位若未能及時提出有效對策，恐怕難逃每年重蹈覆轍的命運，讓原本該是放鬆身心的賞花活動，淪為一場令人不快的回憶。

▲虎山巖金針花海大綻放賞花遊客絡繹不絕。（圖／攝影師米諾斯提供）