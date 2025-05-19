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砍前女友26刀穿胸喪命！狠男判無期徒刑　共犯輕判理由曝

▲砍殺芭樂公主溪州雙煞延押2月。（圖／ETtoday資料照）

▲賴志忠(左)指使小弟張男(右)綑綁鄭女，賴男再26刀將其砍死。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪州鄉2023年12月發生一起駭人情殺案，主嫌53歲賴志忠因不滿鄭姓前女友提分手，夥同助手張男預謀殺人，在芭樂園持刀狂砍鄭女26刀致其慘死，全案經檢方依涉殺人罪嫌起訴家屬各提出附帶提出民事求償732萬7千元，經國民法官法庭審理，賴志忠判無期徒刑、褫奪公權終身，而幫助犯張男因中度智障獲輕判3年6個月，並須於刑後接受3年監護處分。

▲溪州鄉1名鄭女遭前男友及其手下張男綑綁26刀慘死芭樂園。（圖／ETtoday資料照）

▲芭樂園血跡斑斑。（圖／ETtoday資料照）

全案列國民法官審理，於16日傍晚宣判，彰化地院今天發出該案新聞稿內容，賴志忠與鄭女原為情侶關係，兩人合夥經營芭樂集貨場。後因鄭女提出分手，賴男主觀認為自己遭利用，若分手將一無所有，竟萌生殺意。

案發於2023年12月7日上午，賴志忠駕車載助手張男前往鄭女承租的芭樂園，由賴男持水果刀、西瓜刀推倒鄭女，張男則以膠帶綑綁其雙腿。賴志忠隨後持西瓜刀瘋狂砍殺鄭女軀幹及四肢，造成26處刀傷，其中19處深逾1公分，左肩胛刀傷更穿透胸腔，左手四指幾乎被砍斷。鄭女因失血過多休克死亡，手段極其殘忍。

▲溪州鄉1名鄭女遭前男友及其手下張男綑綁26刀慘死芭樂園。（圖／ETtoday資料照）

▲賴志忠(左)與小弟張男(右)前往買2把西瓜刀。（圖／ETtoday資料照）

行兇後，賴志忠還持刀破壞鄭女車輛擋風玻璃及車門，聽到鄭女手機通話聲後，竟返回現場奪走手機並丟棄排水溝。彰化地院審理認定，賴志忠除殺人罪外，另涉毀損、強制等罪；張男雖辯稱曾「擋刀」，但法庭根據事證認定其參與購刀、綑綁等關鍵行為，構成殺人共同正犯。

鄭女生前仍提供賴志忠工作機會，卻遭恩將仇報，家屬痛陳「26刀根本凌遲」，被害人子女2人向被告2人提出各732萬7千元（喪葬費各32萬7千元+慰撫金各700萬元）的附帶民事賠償。

▲彰化溪州賴男與張男砍殺芭樂公主。（圖／ETtoday資料照）

▲鄭女緊急送醫仍宣告不治。（圖／ETtoday資料照）

合議庭指出，賴志忠預謀犯案、手段兇殘，且犯後未真誠悔悟，故判處無期徒刑。張男則因中度智能障礙，辨識行為違法能力顯著降低，加上長期受賴志忠控制，依《刑法》第19條減刑，另考量其家庭支持薄弱、易受操控等情狀，再依第59條「情堪憫恕」減刑，最終判3年6月。法庭特別要求張男刑後接受3年監護，以協助社會復歸。

國民法官法庭更向立法機關喊話，指現行有期徒刑上限15年與無期徒刑間落差過大，盼修法讓量刑更符比例。全案扣案兇刀、膠帶均沒收，賴志忠另須賠償車輛毀損損失，可上訴。

▲砍殺芭樂公主溪州雙煞延押2月。（圖／ETtoday資料照）

▲鄉親不滿前往賴男家噴漆。（圖／ETtoday資料照）

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