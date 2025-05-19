台中娃娃機店遭槍擊！他因買賣糾紛開8槍洩憤　警火速逮人

▲黑色轎車停在店門口，駕駛降下車窗，持槍對店內射擊。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區某娃娃機店17日清晨遭人槍擊，開了約8槍，造成店內2部機台側面強化玻璃破裂。警方獲報循線逮獲作案的楊姓男子，楊男供稱因向台主購買的藍芽監視器無法使用，卻聯繫不上台主，才開槍洩憤。警方初步鑑定楊男使用的空氣槍無殺傷力，警詢後依恐嚇、毀損罪嫌移送台中地檢署偵辦。

本案發生在17日清晨5時20分，根據店內監視器畫面，一輛黑色轎車停在店門口，駕駛未下車但降下車窗，持槍對店內射擊，射擊2次，每次射擊3、4發，造成店內2部機台強化玻璃破裂，玻璃碎片散落地面。

警方獲報組成專案小組，擴大調閱周邊監視器影像，迅速掌握涉案人是1名36歲楊姓男子，警方確認楊男位置後，經埋伏5小時，於18日晚間將其逮獲，並起獲空氣槍1把，初步鑑定不具殺傷力。

▲▼警方查獲楊男，並起出空氣槍1把。（圖／記者白珈陽翻攝）



楊男供稱，他向該娃娃機店的台主購買藍芽監視器，跟台主反映未果，心生不滿才返回店內犯案。警方偵訊後，依毀損、恐嚇罪嫌移送法辦。

警方呼籲，對於任何破壞公共秩序與民眾財產安全之不法行為，警方絕不寬貸，將依法嚴辦，並持續強化治安作為，全力守護市民安全與社會安定。