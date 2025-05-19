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驚悚片！逢甲商圈少年騎Ubike遭撞捲車底　民眾合力抬車搶救

記者白珈陽／台中報導

台中逢甲商圈福星路昨天（18日）晚上發生交通事故，1名13歲蕭姓國中生騎乘Ubike時，遭1輛左轉的休旅車碰撞，蕭生連人帶車捲入車底，所幸當時逛街人潮多，不少民眾見狀趕緊上前幫忙抬車，協助蕭生脫困送醫，經檢查蕭生有腿部壓傷、身體擦挫傷，無生命危險。詳細肇因由交通大隊分析鑑定。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蕭姓國中生騎Ubike與休旅車發生碰撞，被捲入車底。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，蕭生昨晚8時09分騎腳踏車沿福星路直行，陳姓男子（24歲）駕駛休旅車為對向車道、於福星路及河南路二段路口要左轉，雙方在路口發生碰撞。

路口監視器顯示，該路口有行人穿越道，陳男先是停下讓行人通過，未料正當起步時，蕭生突然從旁竄出，導致陳男閃避不及，進而發生車禍。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼陳男先是停下讓行人通過，未料正當起步時，蕭生突然從旁竄出，導致陳男閃避不及發生車禍。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

幸昨晚是週日，當時有許多逛街民眾，民眾見蕭生被捲入車底，紛紛上前協助將休旅車抬起，救出受困的蕭生。警方到場後，協助蕭生送醫，蕭受有左腳壓傷、身體擦挫傷，送醫後無大礙；警方也對陳男進行酒測，經測無酒駕情形，詳細肇事原因由交大分析研判。

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