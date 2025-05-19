快訊／北市牙醫遭病患攻擊鼻血狂噴　洗牙男落網怨：很痛還弄



▲圖為松山警分局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

19日9時50分許台北市松山區南京東路4段某牙醫診所內發生一起男子攻擊醫療人員案件、警方獲報後到場發現攻擊醫師的男子已經逃離現場；根據被害醫師描述，周姓患者第一次到該牙醫診所預約洗牙，過程中反映「牙齒很痛、說很痛了你還弄」，暴怒起身朝醫師頭臉揮拳，導致牙醫師當場被揍頭臉紅腫噴鼻血，院方無奈報警求助。

約10分鐘後，周男自知衝動犯罪難逃警方追查，自己步行到松山派出所投案，周男向警方表示：自己任職保全業，當時接受牙醫洗牙，不滿反映「牙齒很痛」感受不到醫師的善意回應，才會情緒失控朝醫師揮拳。

警方將對醫師施暴的周男以涉犯傷害、醫療法第24、106條罪嫌移送法辦。周男行為涉及危害醫療人員身體健康，可判處3年以下有期徒刑、30萬元以下罰金，警方呼籲醫療暴力不僅危害醫事人員身心安全，更妨害危急病人的就醫權益、警方針對醫療院所暴力事件均視為重大治安事件，將全力偵辦以維社會秩序。

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