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輝達為何選北士科？蔣萬安未回應　曝外國人稱「你會接不完電話」

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北市科。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北投士林。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

NVIDIA創辦人黃仁勳今（19日）在台北流行音樂中心舉行主題演講，宣布輝達台灣總部地點為台北市北投士林，並命名為NVIDIA Constellation，使台北市長蔣萬安於會場外表示「竭誠歡迎」。面對北士科雀屏中選的理由，蔣萬安於另場行程中未正面回應，僅說坐在演講會場時，隔壁的外國人跟他說「你會有接不完的電話」。

黃仁勳19日上午在北流進行專題演講，蔣萬安臨時新增行程參加演講；而黃也正式宣布，輝達台灣總部確定落腳北投士林。蔣萬安於北流外受訪時表示，黃仁勳特別提到未來海外總部選擇在台北市，「我們竭誠歡迎，也一定會給予一切必要行政上支持。」相信所有台北市民以及市府團隊都非常期待，未來AI產業整體發展，可以帶給全世界、台灣、台北市新的契機，讓台北市成為AI全球的POWER HOUSE。

隨後，蔣萬安於下午1時10分趕往澳洲黃金海岸Tom Tate市長橄欖球比賽開球儀式，再被問及輝達落腳北士科，蔣萬安重申，非常感謝輝達邀請他參加專題演講，黃仁勳身為全球AI領導人物，今天在演講當中確實發布很多新的AI產品全球佈局，對台北市來說，不管是整體產業發展及如何運用AI在城市治理上面，給北市府非常重要的insights（見解）。

▲▼蔣萬安出席澳洲黃金海岸Tom Tate市長橄欖球比賽開球儀式。（圖／台北市政府提供）

▲蔣萬安出席澳洲黃金海岸Tom Tate市長橄欖球比賽開球儀式。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安提及，輝達也在會中宣布，未來輝達海外總部落腳在台北，台北市竭誠歡迎，也會給予各項協助，這對全世界、台灣、台北來說，都帶來了未來AI產業發展新契機，也讓台北可以成為全球AI佈局重要的POWER HOUSE。

媒體追問，北士科雀屏中選的理由為何？蔣萬安僅說，會中黃仁勳宣布在北投士林，二方面黃仁勳也開玩笑地說，希望大家踴躍表達歡迎輝達、竭誠希望輝達海外總部落腳台北的心聲，「我旁邊的一位外國人跟我說，『哇！市長你會有接不完的電話』。」

而媒體持續追問雙方溝通過程，以及會不會很困難？蔣萬安並未正面回應，僅說活動要開始了，對方在等他開球，便步入會場。

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