烏龜翻、側翻全都有！台南「一天翻4車」5人送醫　網傻：比擲筊？

▲台南中西區西門路口發生自小客車翻覆事故，63歲男駕駛自行脫困、無大礙。（記者林東良翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台南市17日驚傳「翻車連發」，從中午到深夜，短短不到10小時內接連發生4起自小客車翻覆事故，地點遍及南區、中西區、安南區與歸仁區，畫面相當驚險，所幸無人重傷或酒駕，警方已著手釐清各案肇因。對此，不少網友看完翻車畫面後紛紛直呼，「根本在比誰翻得最狠」、「台南翻面睡日」！

第一起事故發生在中午12時39分，南區萬年五街與萬年七街交叉口，一輛自小客車直行與另一車輛發生碰撞，導致其中一輛四輪朝天。雙方駕駛僅輕傷未送醫，經酒測皆為0，肇事原因仍待調查。不到一小時後，63歲洪姓駕駛在中西區西門路疑似恍神，自撞分隔島翻覆，所幸未受傷，警方初判為未注意車前狀況釀禍。

同時間，安南區怡安路也發生一起4人車內翻車意外。34歲賴姓男子駕車載著2名大人與2名小孩，與一輛正要靠邊停車的車輛發生擦撞後翻覆，車內乘客皆輕微擦傷送醫，無大礙。雙方皆無酒駕情形，詳細責任仍待警方釐清。

第四起事故則發生在晚間9時40分，歸仁區中山路三段一名駕駛疑似身體不適，行駛途中偏移車道，連撞路邊兩輛停車後翻覆，警方排除酒駕可能，駕駛送醫無生命危險，後續由歸仁分局調查中。

雖然4起事故未造成重大傷亡，但連續翻車引發網友熱議，有人笑稱「今天是在比翻筊嗎？」也有人戲謔「台南真的熱到車都想翻身透氣」。警方呼籲，駕駛人應保持專注、注意前方狀況、進出路口減速慢行，才能避免因一時疏忽釀成危險。