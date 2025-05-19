批賴清德成務實統一工作者　國民黨疑「併購說」與共諜滲透有關

▲國民黨召開記者會，質疑賴總統在520前的專訪中荒謬言論盡出。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統日前接受專訪提到，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，「如果你要併我的公司，你要提條件吧，不是台灣來提條件讓你說要不要。」國民黨今（19日）舉行記者會痛批，賴總統專訪中聊關稅、經濟，談到兩岸與朝野紛亂，卻絲毫沒站在民意角度，只會繼續幫獨裁黨意「洗地」，且賴清德以「大公司併小公司」比喻兩岸關係，這樣的「賣台條件論」是與共諜滲透有關，台獨金孫成為「務實統一工作者」？台獨大老們同意嗎？

針對賴清德專訪中談到兩岸問題，國民黨桃園市議員凌濤指出，當川普說出統一與和平時，賴政府束手無策，竟然此時提出要把籌碼都推出去，在討論賣台嗎？他揭露，2021年5月外交部內部人士就已經前往臺北市調處檢舉共諜案是跟吳釗燮有關，2021年11月檢調高層收到這份資料，竟然整整壓了4年，這4年有多少國家安全的機密被流失、曝光？據指出共諜案不只有國安會、外交部、總統府與民進黨中央，還涉及某位國防部的高高層，所以一直查不下去、也不敢查，直到4年後被立法委員披露，才急急忙忙收網。

凌濤強調，我國總統現在脫口而出臺灣是可以被賣的？是不是賴政府已經被共諜侵蝕？現在民進黨已經成為綠共？賴清德已經成為共產黨的發言人？試問民進黨主席、中華民國的總統賴清德成為共產黨發言人，美國政府可以接受嗎？共諜案讓臺美的資料曝光，美國可以接受嗎？賴清德準備要把賣臺條件論銷售給全世界，AIT沒有意見嗎？凌濤強調，民進黨核心幕僚通通被共諜所滲透，賴清德總統自己已經成為共產黨發言人，民進黨儼然成為綠共的形狀，賴清德應該出面好好說清楚。

北市議員柳采葳則指出，426萬人站上街頭，賴清德一句「你們現在可以上街抗議 ，就不是獨裁」，簡直是把民主當恩典、把人民當臣民，「你敢保證這一年有多少吹哨者被查水表？有多少檢調辦案像是選舉工具？你敢保證民進黨的執政手段沒有像極了東廠？光是你講出這句話的態度，就讓人知道，你心裡從沒把異議者當人民，只當麻煩」。面對人民的不滿，賴清德不是想辦法解決問題，而是全黨動員護航、扭曲言論、司法追殺。賴政府現在最會的，就是三件事，說謊、卸責、打壓不同意見。

黨發言人楊智伃點出賴清德520前專訪囊括的重點，第一就是「獨裁」，賴清德把民主當成擋箭牌，事實上正在推動集權的治理，透過司法的打壓，透過檢調、東廠、大法官的鷹犬，想要來把所有罪責加害在在野黨身上；其次是「矛盾」，賴清德專訪通篇邏輯矛盾，一邊說不會賣掉產業，一邊又說要從零關稅開始談，自相矛盾的言論充斥整個專訪，問到爭議性問題通通甩鍋給在野，不斷的卸責，將立法院亂象、朝野的無法對話統統卸責給在野黨，自己完全沒有任何的反省？

楊智伃並指出，賴清德不斷要出賣臺灣，對美則過度的讓利，面對兩岸議題卻要用商業、要用有條件方式變相地販賣臺灣主權？最後更直接扭曲了罷免以及直接民主的真正定義與真諦，並扭曲民眾上街抗議、表達自己訴求的行動，完全沒有辦法了解大家對他的憤怒來源為何？國民黨會繼續為人民發聲，為人民監督，不會害怕獨裁者的爪牙，更不會害怕獨裁者的迫害，會勇敢地繼續為臺灣、中華民國戰到底。