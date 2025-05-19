　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德兩岸「併購說」惹議　學者曝4重點：他從來不是維持現狀派

 

記者郭運興／台北報導

總統賴清德近日接受專訪，以公司併購形容兩岸交流，引起議論，更遭到藍白在野陣營解讀成「準備出賣台灣」。對此，台灣國際關係學者左正東今（19日）分析4重點指出，最近賴政府兩岸發言正發生細微而重要的變化，引以為傲的抗中路線已經不得不調整，但他也強調，雖然「併購說」和賴總統強硬風格極不協調，但用「維持現狀」和「改變現狀」對比來看，就毫無違和感，賴總統不是「維持現狀派」，從來都不是。

賴清德近日於專訪提到兩岸關係，他表示，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，「如果說你要併我的公司，你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分」。

對此，左正東表示，日前賴清德總統用大公司購併小公司作比喻，喊話北京對兩岸統一提出條件，不能要台灣提出條件。國民黨朱主席認為「購併說」就是「準備賣台」，民進黨發言人則說賴總統是譴責中國對兩岸交流設下前提。

左正東表示，如果還是用「誰賣台」、「誰抗中」的制式標籤來解讀賴總統講話，不僅無法認清台灣當前的處境，也失去一個開啟兩岸政策良性辯論的機會。

接著，左正東分析，第一「賴總統抗中路線面臨極大壓力」。仔細觀察，最近賴政府的兩岸發言正發生細微而重要的變化。先是賴總統接受財訊專訪時，否認要「脫中入北」，說界定對岸為境外敵對勢力是「不得已」。接著外交部和陸委會表示，「開羅宣言」和「菠次坦公告」確認台灣歸還中華民國，否定過去民進黨倡導的「台灣地位未定論」。

左正東認為，這一系列立場調整在川普拋出「中國開放市場有助於統一與和平」、「希望和習近平討論外交政策和經濟問題」等說法後，就完全可以理解。面對川普政府和北京之間即將展開的大談判，以及共和黨不願意承擔國際責任的普遍想法，賴總統引以為傲的抗中路線已經到不得不調整的關頭。

左正東指出，第二「賴總統不是維持現狀派」。「購併說」是要求中共對統一提出要價，也就是對於改變台灣現狀的一種開放式思考，雖然這和賴總統一貫對中國強硬的風格極不協調，但用「維持現狀」和「改變現狀」的對比來看，就毫無違和感。

左正東提到，賴總統2019年競爭總統提名時，曾拋出要制定新憲，認為中華民國憲法和台灣共同體無法相容。2024年就職總統時用「主權」、「國民」來界定「中華民國與中華人民共和互不隸屬」，以展現比蔡英文更向前一步的魄力。

左正東說，凡此種種，可以看出，無論這個現狀是李登輝時代的中華民國憲法增修條文，還是蔡英文時代的「互不隸屬」，賴總統都不惜打破，以邁向心中的理想國，賴總統不是「維持現狀派」，從來都不是。

左正東再指，第三「國民黨是徹頭徹尾的『維持現狀派』」，國民黨前一次執政時，馬英九提出「不統、不獨、不武」，既是對兩岸現狀的界定，也是對兩岸關係的主張。馬政府處理兩岸事務所憑藉的「九二共識、一中各表」，則是本於中華民國憲法增修條文對兩岸關係的界定。

左正東提到，2016年在野後，國民黨對兩岸關係的界定和主張，不只延續「不統不獨不武」，還特別強調守憲、合憲，換個角度說，就是用「台北的」「一中架構」去對應「北京的」「一中原則」和「華府的」「一中政策」，讓三方可以求同存異，從而維護台海現狀。

左正東直言，這個聽起來很老舊的陳述，裡頭的關鍵字「不」就是「不改變現狀」，「守/合」就是「守護現狀」，正凸顯國民黨對「維持現狀」的堅持。當然，因為這樣的陳述顯得刻板，和兩岸間每天發生的各種事情無法連結，也失去召喚選民熱情的能量。

左正東說，第四「期待對台灣前途的理性辯論」。鑑於台灣的艱難處境，有人希望想要改變現狀是可以理解的，任何對未來的開放式思考都不應從道德上否定。同樣，任何想要改變現狀的嘗試，也不應該從道德上否定維持現狀的努力，畢竟，沒有想要改變的心，社會不會更好，全面否定社會現狀的改變，則可能帶來更大的災難。

最後，左正東強調，如果在野黨的朋友們可以正面看待賴總統拋出的想法，如果賴總統和民進黨支持者們可以正面看待在野黨守護的中華民國法理現狀，這次的「購併說」，也許可以讓不同主張間有更多的聆聽，更深入的反思，從而開啟對台灣前途各種選擇的理性辯論。

▼總統賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪。（圖／總統府提供）

▲▼賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪。（圖／總統府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
調查官超商裝密錄器偷拍少女裙底風光　調查局認已約談但未停職
快訊／徐少東聯繫兒子「我在日本」　撤銷緊急協尋
快訊／屏東議員郭再添將入監！暗營兩岸地下匯兌　判刑4年定讞
阿喜錄一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了
賴清德盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？
大地主捐9棟房產給行天宮　養女怒告結果出爐
昆凌爺爺再添銀！91歲阿公狂奔摘金　主播嚇到：太可怕了
快訊／花蓮喑啞男「勒斃29歲女師」！　法院裁定羈押禁見
黃仁勳演講背板「C位」驚見台北市政府　蔣萬安現場台下聆聽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

白委：林昶佐昔有焦慮症　荷蘭自殺率高、日照短病症易發適合嗎？

調查官遭爆偷拍少女裙底風光！　調查局認已約談但未停職

賴清德盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？幕僚別亂寫稿

賴清德兩岸「併購說」惹議　學者曝4重點：他從來不是維持現狀派

藍520民調／當掉！賴清德整體表現拿51分　53.8%認兩岸關係惡化

最新2民調「賴清德不滿意度破5成」　黃暐瀚：這當然是警訊

批賴清德成務實統一工作者　國民黨疑「併購說」與共諜滲透有關

中正路改名、移除蔣介石銅像　劉世芳：若經費困難「內政部會協助」

經濟重犯徐少東跑了　法務部長稱「從沒被通緝過」遭黃國昌打臉

藍白解讀賴清德併購說是「賣台」　吳崢：是譴責中國設交流前提

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

【泰格與雪兒】金牛座男友

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

白委：林昶佐昔有焦慮症　荷蘭自殺率高、日照短病症易發適合嗎？

調查官遭爆偷拍少女裙底風光！　調查局認已約談但未停職

賴清德盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？幕僚別亂寫稿

賴清德兩岸「併購說」惹議　學者曝4重點：他從來不是維持現狀派

藍520民調／當掉！賴清德整體表現拿51分　53.8%認兩岸關係惡化

最新2民調「賴清德不滿意度破5成」　黃暐瀚：這當然是警訊

批賴清德成務實統一工作者　國民黨疑「併購說」與共諜滲透有關

中正路改名、移除蔣介石銅像　劉世芳：若經費困難「內政部會協助」

經濟重犯徐少東跑了　法務部長稱「從沒被通緝過」遭黃國昌打臉

藍白解讀賴清德併購說是「賣台」　吳崢：是譴責中國設交流前提

曹格突化身E咖狂熱開唱！　「直接跳下台衝觀眾席」零距離寵粉

白委：林昶佐昔有焦慮症　荷蘭自殺率高、日照短病症易發適合嗎？

包開箱／ 高圓圓、徐玄振曬Ferragamo新水餃包！標誌扣飾搭高級感廓形

日人氣星占師揭曉「本週幸運星座TOP 3」！摩羯快收下祝福、獅子要敢於挑戰

李㼈20歲入伍當2年陸軍儀隊！操槍遭撞出意外「爆血送醫」留5cm疤

江西湖南農田成「垃圾山」　防衞星拍到「地表蓋上一層土」

《少年 Jump+》作品動畫化啟動　大咖製作公司將挑一短篇漫畫

永野芽郁瘋傳中止活動！辭演《豐臣兄弟！》　事務所發聲明

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」：一頓飯就夠了

直擊／Lady Gaga唱到一半突然走下台！　天后感動落淚：謝謝你們跟我一起唱

宜蘭冬山鄉龍舟賽2船翻覆！40多人落水

政治熱門新聞

罷免成案投票第一人！　綠營議員怒轟「死亡連署」喊告

台灣民意民調／「不贊成大罷免」少近百萬人　44.2%三階投不同意

林昶佐出任駐芬蘭代表　學者點出4個「情何以堪」

證實林昶佐出任駐芬蘭代表！　林佳龍：應該會有很好的表現

罷吳宣講台下不到20人　朱：台灣綠色恐怖

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

賴清德兩岸併購說　藍委轟賣台

全台中正路改名？　劉世芳這樣說

遭黃國昌打臉！　法務部長稱徐少東從沒被通緝過

花蓮暴雨沖斷北迴線！卓榮泰下令安全搶修

賴盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？

520周年／賴清德施政滿意度　4大民調起伏一次看

最新2民調「賴清德不滿意度破5成」　黃暐瀚：這當然是警訊

藍白解讀賴清德併購說是「賣台」　吳崢：是譴責中國設交流前提

更多熱門

相關新聞

賴盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？

賴盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？

朝野僵局難解，賴清德日前表示，始終希望跟在野黨能夠有接觸溝通的機會，但都不得要領，並沒有辦法實行，並認為，朝野僵局倒不是因為溝通問題，「你還要得政黨，他的立場願意溝通，你才有辦法再溝通。」國民黨主席朱立倫今（19日）氣憤指出，賴清德說謊不用打草稿，一定是幕僚亂寫的稿子！「我們等賴清德的電話多久了？」他更宣示，國民黨從今天開始等、開始計時，看賴清德什麼時候要召見在野黨的主席，別只會空口說白話。

藍520民調／當掉！　賴清德整體表現僅51分

藍520民調／當掉！　賴清德整體表現僅51分

最新2民調「賴清德不滿意度破5成」　黃暐瀚：這當然是警訊

最新2民調「賴清德不滿意度破5成」　黃暐瀚：這當然是警訊

批賴清德併購說賣台　國民黨質疑共諜滲透

批賴清德併購說賣台　國民黨質疑共諜滲透

藍白解讀賴清德併購說是「賣台」　吳崢：是譴責中國設交流前提

藍白解讀賴清德併購說是「賣台」　吳崢：是譴責中國設交流前提

關鍵字：

賴清德併購國民黨民進黨兩岸左正東

讀者迴響

熱門新聞

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

快訊／美國前總統拜登確診前列腺癌！

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！

花蓮遇害女師是學霸！喑啞男認失手殺她

日本麥當勞吉伊卡哇之亂！黃牛餐點丟地

罷免成案投票第一人！　綠營議員怒轟「死亡連署」喊告

一票人中新冠症狀曝　醫：持續升溫！這波表現特別多變

黃仁勳問長壽秘訣！林友茂回4字笑翻全場

花蓮喑啞男勒斃女師「侵入路線」曝光！　性騷遭拒釀悲劇

男爬上床性侵女潛友！她崩潰畫出現場圖

午後變天！　「雨最大」地區曝

周董免役卻能打球遭疑　醫揭關鍵

泰勒絲怒與閨蜜布蕾克萊芙莉絕交

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面