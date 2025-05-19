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藍520民調／當掉！賴清德整體表現拿51分　53.8%認兩岸關係惡化

▲▼國民黨智庫 賴清德就職一週年執政滿意度民意調查記者會 朱立倫 柯志恩 許宇甄 葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫秀國民黨民調，賴清德整體表現只拿51分被人民當掉了。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

在賴清德總統520就職一周年前夕，國民黨智庫今（19日）公布民調指出，國人對於兩岸關係、司法公正表現、未來經濟發展以及因應美國關稅戰部分，不滿意或沒信心程度都超過5成以上，也有過半民眾擔心兩岸發生軍事衝突，民調更指出，賴清德整體表現平均為51.2分。國民黨主席朱立倫表示，賴清德應該面對現實，別躲在民進黨做的民調後面，讓全民共同檢視這位被當掉的總統。

朱立倫致詞時指出，今年是台灣大不幸、大不安的一年，總統賴清德日前在專訪中提出大公司、小公司的「兩岸併購論」，原來從今以後兩岸不可以再講統一，只能講「併購」，兩岸之間條件沒有談攏，賴清德就是在等條件價格好的時候再把台灣賣掉。

朱立倫說，國政基金會做的民調應該看清事實，別躲在民進黨只有黨員、支持者能夠接受的民調，那是誰都不會相信的民調，好好面對事實，讓全民共同檢視這位就任一年、被當掉的賴清德願不願意謙卑反省，坐下來和朝野溝通。

▲▼國民黨智庫 賴清德就職一週年執政滿意度民意調查記者會 聯訪 朱立倫 柯志恩 許宇甄 葛如鈞 陳永康 劉學聖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

針對賴內閣內政表現，國民黨智庫基金會執行長柯志恩公布數據，打擊詐騙部分，28.5％滿意，44.8％不滿意；司法公正表現則有45.3％不滿意，僅21.6%認為有改善；至於清廉表現，34.3%認為惡化，27.7％認為有改善。

經濟表現部分，44.5%不滿意，18.8％認為有改善；對於未來經濟發展，54.4%沒信心，36.8％ 有信心；因應關稅戰信心部分，54.4％沒信心，33％有信心。台美關係部分，37.2％不滿意，32.2％滿意；兩岸關係部分，53.8%不滿意，僅9.2%認為有改善；對於兩岸軍事衝突擔心程度，50.3％表示擔心，45.1％不擔心。

至於若大罷免失敗，賴清德是否應辭去民進黨主席，數據顯示41.1％認為應該辭主席，39.4％認為不該換人，23％沒意見。針對閣揆卓榮泰表現，4成1認為不該換人，3成5認為不該換人，49.4％認為應該內閣改組，29.2％認為不該改組。

民調也問到，對於賴清德整體表現給幾分？給出50到59分比例最高，平均為51.2分。

該民調係由國家政策研究基金會設計，並徵詢專家意見修訂後定稿。本次問卷調查對象為設籍在全國年滿20歲之民眾。本研究之民意調查方式係採用電話訪問調查法。電話訪問調查係以十分民意與政策資訊股份有限公司所屬30線電話訪問專線，配合電腦輔助電話訪問系統（Computer Assisted Telephone Interview, CATI）進行資料之蒐集。電話訪問的優點包括時間快速、成本低、樣本明確易得、可以監督控制訪問品質、減輕受訪者的壓力及訪問成功率較高，因此普遍成為大眾調查研究的主要方式。本次問卷調查執行期間為114年5月13日至5月15日，訪問時段為每日晚上6時到9時30分。

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