經濟重犯徐少東跑了　法務部長稱「從沒被通緝過」遭黃國昌打臉

▲黃國昌質詢鄭銘謙。（圖／立法院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德就職即將滿一周年，《TVBS》針對11個面向進行民調並於日前公布，結果顯示司法改革項目中有58%不滿意、僅30%滿意，民眾黨立委黃國昌今（19日）於司法法制委員會質詢時，追問法務部長鄭銘謙司法改革打幾分？鄭銘謙則表示，「我認為有及格」。黃國昌續問，三聯集團負責人徐少東涉違法吸金22億元被判刑13年，徐以前有沒有被通緝過？鄭回答「以前沒被通緝過」，被黃國昌當場打臉，「事實上徐早就多次被通緝了，法院裁定寫很清楚。」

司法院及法務部今日至立院司法法制委員會針對「民眾個資洩漏」進行專案報告。黃國昌質詢時指出，民調顯示民眾對賴總統司法改革滿意度最低，黃國昌詢問司法院副祕書長王梅英個人對司改打幾分，王不回應，黃隨後改詢問鄭銘謙個人對司改打幾分，鄭銘謙則回應，「我認為是及格」。

黃國昌追問，又一個金融重犯跑路了，三聯集團負責人徐少東涉及非法吸金22億元，另涉《反滲透法》等案，二審被判了12年結果又跑了？而過去早就有好幾次未到案說明的紀錄，為什麼沒有電子監控？人跑了誰又要負責，不要說沒有羈押，連電子監控都沒有。黃國昌痛批，如今人跑了誰要負責？這也是為什麼人民對司法這麼憤怒。

黃國昌質疑，對徐少東發布通緝了沒？王梅英回應，目前還沒有，現在還在拘提階段；黃問鄭銘謙，徐少東以前有沒有被通緝過？鄭回答「以前沒被通緝過」，慘遭黃國昌打臉。黃國昌說，事實上徐少東早就多次被通緝了，法院裁定寫很清楚，徐少東前有通緝未到案紀錄，還不是一次，是好幾次，法院裁定理由認定他有應變計劃有私下管道可以出境，有實施電子監控嗎？鄭回答，二審檢察官有建議實施電子監控，但還沒開庭就傳喚不到。