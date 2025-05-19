　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

經濟重犯徐少東跑了　法務部長稱「從沒被通緝過」遭黃國昌打臉

▲黃國昌質詢鄭銘謙。（圖／立法院頻道）

▲黃國昌質詢鄭銘謙。（圖／立法院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德就職即將滿一周年，《TVBS》針對11個面向進行民調並於日前公布，結果顯示司法改革項目中有58%不滿意、僅30%滿意，民眾黨立委黃國昌今（19日）於司法法制委員會質詢時，追問法務部長鄭銘謙司法改革打幾分？鄭銘謙則表示，「我認為有及格」。黃國昌續問，三聯集團負責人徐少東涉違法吸金22億元被判刑13年，徐以前有沒有被通緝過？鄭回答「以前沒被通緝過」，被黃國昌當場打臉，「事實上徐早就多次被通緝了，法院裁定寫很清楚。」

司法院及法務部今日至立院司法法制委員會針對「民眾個資洩漏」進行專案報告。黃國昌質詢時指出，民調顯示民眾對賴總統司法改革滿意度最低，黃國昌詢問司法院副祕書長王梅英個人對司改打幾分，王不回應，黃隨後改詢問鄭銘謙個人對司改打幾分，鄭銘謙則回應，「我認為是及格」。

黃國昌追問，又一個金融重犯跑路了，三聯集團負責人徐少東涉及非法吸金22億元，另涉《反滲透法》等案，二審被判了12年結果又跑了？而過去早就有好幾次未到案說明的紀錄，為什麼沒有電子監控？人跑了誰又要負責，不要說沒有羈押，連電子監控都沒有。黃國昌痛批，如今人跑了誰要負責？這也是為什麼人民對司法這麼憤怒。

黃國昌質疑，對徐少東發布通緝了沒？王梅英回應，目前還沒有，現在還在拘提階段；黃問鄭銘謙，徐少東以前有沒有被通緝過？鄭回答「以前沒被通緝過」，慘遭黃國昌打臉。黃國昌說，事實上徐少東早就多次被通緝了，法院裁定寫很清楚，徐少東前有通緝未到案紀錄，還不是一次，是好幾次，法院裁定理由認定他有應變計劃有私下管道可以出境，有實施電子監控嗎？鄭回答，二審檢察官有建議實施電子監控，但還沒開庭就傳喚不到。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
調查官超商裝密錄器偷拍少女裙底風光　調查局認已約談但未停職
快訊／徐少東聯繫兒子「我在日本」　撤銷緊急協尋
快訊／屏東議員郭再添將入監！暗營兩岸地下匯兌　判刑4年定讞
阿喜錄一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了
賴清德盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？
大地主捐9棟房產給行天宮　養女怒告結果出爐
昆凌爺爺再添銀！91歲阿公狂奔摘金　主播嚇到：太可怕了
快訊／花蓮喑啞男「勒斃29歲女師」！　法院裁定羈押禁見
黃仁勳演講背板「C位」驚見台北市政府　蔣萬安現場台下聆聽
快訊／明打入全額交割　上市大廠慘吞跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

調查官超商裝密錄器偷拍少女裙底風光　調查局認已約談但未停職

賴清德盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？幕僚別亂寫稿

賴清德兩岸「併購說」惹議　學者曝4重點：他從來不是維持現狀派

藍520民調／當掉！賴清德整體表現拿51分　53.8%認兩岸關係惡化

最新2民調「賴清德不滿意度破5成」　黃暐瀚：這當然是警訊

批賴清德成務實統一工作者　國民黨疑「併購說」與共諜滲透有關

中正路改名、移除蔣介石銅像　劉世芳：若經費困難「內政部會協助」

經濟重犯徐少東跑了　法務部長稱「從沒被通緝過」遭黃國昌打臉

藍白解讀賴清德併購說是「賣台」　吳崢：是譴責中國設交流前提

林昶佐出任駐芬蘭代表　學者點出4個「情何以堪」

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

【泰格與雪兒】金牛座男友

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

調查官超商裝密錄器偷拍少女裙底風光　調查局認已約談但未停職

賴清德盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？幕僚別亂寫稿

賴清德兩岸「併購說」惹議　學者曝4重點：他從來不是維持現狀派

藍520民調／當掉！賴清德整體表現拿51分　53.8%認兩岸關係惡化

最新2民調「賴清德不滿意度破5成」　黃暐瀚：這當然是警訊

批賴清德成務實統一工作者　國民黨疑「併購說」與共諜滲透有關

中正路改名、移除蔣介石銅像　劉世芳：若經費困難「內政部會協助」

經濟重犯徐少東跑了　法務部長稱「從沒被通緝過」遭黃國昌打臉

藍白解讀賴清德併購說是「賣台」　吳崢：是譴責中國設交流前提

林昶佐出任駐芬蘭代表　學者點出4個「情何以堪」

包開箱／ 高圓圓、徐玄振曬Ferragamo新水餃包！標誌扣飾搭高級感廓形

日人氣星占師揭曉「本週幸運星座TOP 3」！摩羯快收下祝福、獅子要敢於挑戰

李㼈20歲入伍當2年陸軍儀隊！操槍遭撞出意外「爆血送醫」留5cm疤

江西湖南農田成「垃圾山」　防衞星拍到「地表蓋上一層土」

《少年 Jump+》作品動畫化啟動　大咖製作公司將挑一短篇漫畫

永野芽郁瘋傳中止活動！辭演《豐臣兄弟！》　事務所發聲明

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」：一頓飯就夠了

直擊／Lady Gaga唱到一半突然走下台！　天后感動落淚：謝謝你們跟我一起唱

隱身澀谷巷弄滿足深夜拉麵癮！惠比壽必吃柚子拉麵果香迷人

調查官超商裝密錄器偷拍少女裙底風光　調查局認已約談但未停職

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

政治熱門新聞

罷免成案投票第一人！　綠營議員怒轟「死亡連署」喊告

台灣民意民調／「不贊成大罷免」少近百萬人　44.2%三階投不同意

林昶佐出任駐芬蘭代表　學者點出4個「情何以堪」

證實林昶佐出任駐芬蘭代表！　林佳龍：應該會有很好的表現

罷吳宣講台下不到20人　朱：台灣綠色恐怖

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

賴清德兩岸併購說　藍委轟賣台

全台中正路改名？　劉世芳這樣說

遭黃國昌打臉！　法務部長稱徐少東從沒被通緝過

花蓮暴雨沖斷北迴線！卓榮泰下令安全搶修

賴盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？

520周年／賴清德施政滿意度　4大民調起伏一次看

最新2民調「賴清德不滿意度破5成」　黃暐瀚：這當然是警訊

藍白解讀賴清德併購說是「賣台」　吳崢：是譴責中國設交流前提

更多熱門

相關新聞

黃國昌批賴清德專訪3重點

黃國昌批賴清德專訪3重點

在520就任滿週年前夕，總統賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪於昨（17日）播出。民眾黨主席黃國昌今（18日）批評，賴清德已進入「試圖透過修辭催眠人民」到「自我催眠至自打臉都毫無知覺」的境地，並將並整理3點賴的談話重點，分別為「通篇自相矛盾」、「以公謀私、試圖以大義包藏自己的權力私欲」、「言行不一、謊話連篇」。

即／法官急令全力抓捕徐少東　疑障眼法掩護偷渡

即／法官急令全力抓捕徐少東　疑障眼法掩護偷渡

民眾黨號召518上街　昌：退貨賴清德

民眾黨號召518上街　昌：退貨賴清德

傳徐少東最後身影出現嘉義布袋　恐偷渡出海

傳徐少東最後身影出現嘉義布袋　恐偷渡出海

黃瀞瑩盼2026推母雞　黃國昌這樣說

黃瀞瑩盼2026推母雞　黃國昌這樣說

關鍵字：

鄭銘謙司委會黃國昌徐少東

讀者迴響

熱門新聞

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

快訊／美國前總統拜登確診前列腺癌！

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！

花蓮遇害女師是學霸！喑啞男認失手殺她

日本麥當勞吉伊卡哇之亂！黃牛餐點丟地

罷免成案投票第一人！　綠營議員怒轟「死亡連署」喊告

一票人中新冠症狀曝　醫：持續升溫！這波表現特別多變

黃仁勳問長壽秘訣！林友茂回4字笑翻全場

花蓮喑啞男勒斃女師「侵入路線」曝光！　性騷遭拒釀悲劇

男爬上床性侵女潛友！她崩潰畫出現場圖

午後變天！　「雨最大」地區曝

周董免役卻能打球遭疑　醫揭關鍵

泰勒絲怒與閨蜜布蕾克萊芙莉絕交

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面