白委：林昶佐昔有焦慮症　芬蘭自殺率高、日照短病症易發適合嗎？

▲民眾黨立委林憶君。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

外交部長林佳龍19日證實，規劃由前立委林昶佐出任駐芬蘭代表，而目前尚在人事作業當中，還待總統府正式公告。對此，民眾黨立委林憶君在質詢時則表示，林昶佐過去有以焦慮症的理由沒有服兵役，而芬蘭又是自殺率最高的國家，北歐國家日照短，病症容易發作，質疑林昶佐出任代表的適合問題。

林憶君表示，今天很多委員都在關心林昶佐派駐芬蘭一事，執政黨委員都會稱讚林昶佐過去在外交國防委員會，熟悉我國相關政策。不過，她表示，林昶佐過去有用「焦慮症」的理由，沒有服兵役，其實醫學上焦慮跟憂鬱不同類型的情緒困擾，但常常會一起發生。

林憶君說，芬蘭有高居不下自殺率，1990年芬蘭是全球自殺率最高國家，而且北歐國家的日照很短，病症容易發作。她質疑林昶佐是否真的適合擔任代表，還是因為他有綠色黨證，而忽略了健康問題，「千萬不要害他，北歐國家在他這種焦慮症跟憂鬱症的人，不太適合去的」。

林佳龍答詢表示，林昶佐的背景跟專業足以勝任，他的兵役跟病史就不代為回答。他說，外交部是從整體佈局，在區域發揮總和外交效應，從人權關心、音樂專長來做文化外交，對台灣關係的提升是有所期待的。

林佳龍表示，人事案還在作業中，由總統府公告。他強調，自己也是來自於民代，林昶佐的個人的身體情況，就不方便代言。