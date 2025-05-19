林昶佐派駐芬蘭首發聲：長年連結跨國行動　對國際事務懷抱使命

▲林昶佐出任駐芬蘭代表。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德19日傍晚正式發出總統令，特任前立委、閃靈樂團主唱林昶佐為駐芬蘭大使。隨後，林昶佐也公開分享了他過去這段期間，在外交場域的工作內容，他強調，長年來連結跨國的信念與行動，讓他對台灣的國際事務一直懷抱著使命感。

林昶佐表示，自去年卸下立委職務後，除了曾代替現任立委前往東京、曼谷參與國際會議，他婉拒了多數國內的政治活動邀約。這些發言權，應該屬於許多優秀的現任委員與年輕的政治工作者。而他則回到熟悉的音樂工作崗位，也多陪伴家人。

林昶佐指出，回顧八年的立委任期，他始終隸屬於外交委員會。除了審查外交預算與監督政策推動，盡力回應所有來自國會外交的邀約。當時的行程經常是白天處理國會議案，晚上參與選區活動，深夜再上線與各國國會議員開會，探討民主、人權與安全議題。

林昶佐說，他積極推動台灣參與 IPAC（跨國會對中政策聯盟）、OGP（開放政府夥伴聯盟）等國際組織，並成功促成台灣立法院首度以正式身份參與 OGP-OP（開放國會）國際峰會，與各國國會代表共同商討國會透明與民主韌性的改革議題。

林昶佐指出，他也曾代表台灣出席哥本哈根民主峰會、奧斯陸自由論壇，分享台灣的民主經驗，爭取國際社會更多理解與支持。他說，幾年來，與歐盟、北歐多國國會議員建立起深厚的連結，常討論如何推進歐洲對台政策、深化民主夥伴的關係。此外，過去擔任國際特赦組織台灣分會會長期間，在國際人權場域上，與芬蘭、德國、瑞典、澳洲等各國分會攜手合作，推動國際人權、性別平權與弱勢保障等議題。

林昶佐表示，長年來連結跨國的信念與行動，讓他對台灣的國際事務一直懷抱著使命感。當近期派駐芬蘭的可能性出現時，這些工作的畫面一一湧現、歷歷在目，無論是立法院的國會外交，或是之前的國際人權跨國合作，似乎正逐步匯聚，指向這項任務。

林昶佐說，連在音樂上也有巧妙的緣分。閃靈過去與芬蘭Spinefarm Records/英國Universal Music簽約發了四張專輯，與芬蘭音樂產業夥伴們長期一同打拼的日子，讓他一直對這個國家有著特殊的情感。幾天前分享了一段影片，是義大利歌迷聽著閃靈新曲激動顫抖；YouTube 上也有不少外國樂迷留言說，完全聽不懂台語，卻起雞皮疙瘩甚至流下眼淚。

林昶佐表示，近年的台芬關係在現任張秀禎大使與代表處的推動下，包括航空服務協議、經貿合作等領域都取得多項進展。他說，將在這些紮實基礎上繼續努力，強化芬蘭與台灣的交流合作、互惠兩國人民，爭取芬蘭對台灣更堅定的支持。外交工作沒有什麼 Magic（魔法），只有全力以赴，踏實前行，「謝謝大家一路以來的關心與支持，期待未來在赫爾辛基與大家相遇」。