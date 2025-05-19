江雅綺任駐英公使　民眾黨爆「偽博士」曾造假學歷：民進黨沒人？

▲針對國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺將任駐英國公使，民眾黨團批評，江雅綺曾有學歷造假爭議，如此「偽法學博士」除了法律專業性遭學界質疑，顯無誠信可言。（圖／立院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

近日傳出前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，各界正反意見兩極，外交部長林佳龍今（19日）證實，林昶佐人事案正在辦理中；此外，總統府今（19日）發布總統令，任命國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺為駐英國公使。但立院民眾黨團批評，江雅綺曾有學歷造假爭議，請問外交部長林佳龍，「偽法學博士」有何外交專業，可空降成為英國公使？

民眾黨團19日表示，總統府今天發布總統令，除了芬蘭人都認識的「閃靈樂團」林昶佐確定出任芬蘭大使，還有一位曾偽造學歷被科技部認證的江雅綺被派駐英國擔任公使，賴清德的用人哲學，真的無懼外界評價、舉手投足充滿自信。

民眾黨團提及，江雅綺曾在2022年遭科技部認證學歷造假，科技部2022年6月26日的新聞稿指出，江雅綺在科技部擔任法規會專員所填寫「最高學歷主修學門系所」欄位，填寫為「法學院」均為「不實學歷」，科技部更據此要求江雅綺更正「其所申請本部研究計畫之相關申請資料，避免爾後再有爭議」。

民眾黨團指出，科技部新聞稿毫不留情面批評江雅綺學歷登載不實，不但斲傷學者個人學術聲譽，也可能影響學術資源分配之公正性，科技部更表示，因為江雅綺，會在必要時對《科技部學術倫理案件處理及審議要點》進行滾動修正，但之前補助的錢，據了解都沒有追回。

民眾黨團說，江雅綺多年來不僅到處以「英國杜倫大學法學博士」混跡江湖、申請國家補助經費，更屢屢以此「假博士」身分出現在新聞媒體、國立大學招生海報中，並依此傲人學歷，出任文化部、科技部、交通部法規會委員，與資策會計畫顧問、甚至出任台電公司董事，觸角極廣、可謂包山包海。

民眾黨批評，這樣的「偽法學博士」，除了法律專業性遭學界質疑，顯無誠信可言，請問林佳龍「江雅綺究竟有何外交專業，可以空降成為英國公使？難道曾在英國就學即可？民進黨執政下的外交部難道都沒人了，所以不須外交專業，偽造學歷也行？」