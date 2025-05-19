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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林昶佐出任駐芬蘭代表　學者點出4個「情何以堪」

▲▼無黨籍立委林昶佐就遞件加入民進黨一事 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

近日傳出前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，引起各界議論，外交部長林佳龍今（19日）證實，此項人事案正在辦理中。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳點出「四個情何以堪」，他直言，並無外交專業歷練的林昶佐空降，對專業的外交部同事來講不僅是相對剝奪，更是情何以堪。

針對林昶佐擔任駐芬蘭代表，鈕則勳點出「四個情何以堪」，第一個情何以堪，當然是還在外交部努力，為國打拚的專業外交官。因為自己在20多年前通過外交特考，在外交部服務將近四年，才到學界服務，之前的老同事已經在外交部熬了20幾年，培養出本身的專業歷練，且外派時經歷過駐在國的海嘯、地震、政變，甚至感染過瘧疾，好不容易才能做到部內的司長、外館的辦事處處長、代表、大使，如果並無外交專業歷練的林昶佐空降擔任芬蘭代表，對專業的外交部同事來講不僅是相對剝奪，更是情何以堪

鈕則勳表示，第二個，則是對蕭美琴副總統與外長林佳龍也是情何以堪。蕭美琴是公認的外交專家，也有語言天賦，和美國關係又好，確實有其專業；外長林佳龍上任之初，雖被質疑外交專業不夠，但林佳龍也很低調的盡力去補強外交領域的專業。

鈕則勳說，如果林昶佐真的擔任芬蘭代表，對於專業的蕭美琴還有努力強化專業的林佳龍當然也是情何以堪，真的想問一下蕭林兩位對於這個事情的看法。

鈕則勳認為，第三個情何以堪，一直追隨民進黨、力挺民進黨的這些專業人士，不管是學者專家、還是黨工，追隨了民進黨幾十年，但是芬蘭代表竟然可能讓一位入黨甚至還不到兩年的林昶佐拿了去，會不會覺得不甘心？既然對民進黨的貢獻比林昶佐多得多，當然會覺得情何以堪。

鈕則勳指出，第四個情何以堪，是芬蘭，畢竟以駐在國來說，當然會期盼派到我國家的代表或大使是在外派本國具有社會清望、具有高度格局，也有外交國關相關專業的人士，特別是對於芬蘭的地緣政治並與大國搏奕有專業研究與想法，才能夠凸顯出對駐在國的重視，且符合他們的需求。

鈕則勳強調，總不能都以立場說林昶佐好棒棒，不僅有音樂才華、又重視人權、還當過立委，就要芬蘭吞下去吧，外派當然要考慮駐在國的立場與態度，才符合國際禮儀，畢竟外交是極為細膩的操作藝術。

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