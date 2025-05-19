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韓「血麵包」食品集團又出人命！　女員工捲入輸送帶活活夾死

▲▼ 麵包工廠,烘焙廠。（圖／CFP）

▲ 麵包工廠女員工遭夾死。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／編譯

南韓食品巨頭SPC集團頻傳工安意外，2022年曾因員工遭攪拌機夾死引發抵制潮，旗下負責烘焙業的子公司「SPC三立」近日又傳出類似事件，一名麵包工廠女員工上半身意外捲入機器輸送帶，當場傷重身亡。

綜合KBS等韓媒，事發於SPC三立位於京畿道始興市始華產業園區的麵包工廠， 一名50多歲女性員工19日凌晨3點多為機器進行潤滑工作時，意外捲進輸送帶被夾死。

剛出爐的麵包冷卻過程中透過輸送帶輸送，但因運轉不順，死者將身體靠向機器上潤滑油，未料意外捲入。警消獲報到場時她已從機器中脫困，倒地當場死亡。

該工廠現已停產，警方計畫聽取其他員工證詞並調閱監視器畫面，釐清具體案發經過，一旦確認有未遵守2人一組作業等安全守則的情形，將依業務過失致死罪嫌對負責人立案調查，雇傭勞動部也將調查業者是否違反產業安全保健法及重大災害處罰法。

SPC三立代表理事金範秀（音譯）稍早發表道歉聲明，為因故喪命的死者祈福，並向遺屬表達慰問與致歉，「目前正誠實配合當局調查，盡全力掌握確切事故原因並採取後續措施」。

事實上，SPC旗下子公司過去工安意外不斷，2022年10月在平澤市的麵包工廠，一名23歲女員工捲入三明治醬料攪拌機被夾死，因公司後續處理方式挨批「賣血麵包」，在社群媒體掀起一波抵制潮，後來同一間工廠又發生員工夾斷手指、因傳送帶塌落傷及頭部等事件。

該集團另一連鎖品牌SHANY位於城南市的烘焙廠2023年8月也發生女員工遭揉麵機絞死，此外還有手指夾斷等意外。

►23歲女員工「捲入攪拌機」活活絞死　冷血內幕曝！南韓人氣炸抵制
►絞死23歲女員工　恐怖時間軸曝！南韓「血麵包」集團再爆斷指意外

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