23歲女員工「捲入攪拌機」活活絞死　冷血內幕曝！南韓人氣炸抵制

▲ 年僅23歲的女員工因工安意外死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓食品集團SPC旗下擁有知名冰淇淋、甜甜圈、速食等品牌，位於京畿道的麵包工廠15日發生恐怖工安意外，一名年僅23歲的女性員工遭醬料攪拌機活活絞死，工廠卻在憾事發生隔天馬上恢復運作，冷血態度激起民怨沸騰，在網路上發起號召抵制「血麵包」的運動。

綜合韓媒報導，SPC子公司位於京畿道平澤市的麵包工廠15日清晨6時20分傳出意外，一名23歲女性員工捲入五角形桶狀的三明治醬料攪拌機，桶高約1.5公尺，雖不至於全身摔落，但因上半身捲入機器內部，最後慘遭活活絞死。

當時另一名員工暫時離開崗位，再回到現場時她已經身亡，遺體並未送往醫院，而是直接送到殯儀館。由於現場並無監視器，警方只能根據案發現場情形及相關人員陳述掌握事發經過，國立科學搜查研究院預計驗屍確定詳細死因。

韓媒揭露，死者高中畢業後選擇不繼續升學，2年6個月前進入SPC集團，成為正職員工，獨力照顧母親和就讀高中的弟弟，未料不幸慘死。她的母親受訪坦言，「女兒唸完高中後，因為家境問題沒有讀大學，而是選擇麵包工廠，近來處境更加艱困，才從日班換成夜班」，對於讓女兒一肩扛起家中經濟重擔感到遺憾。

有員工指出，發生這起悲劇的原因在於沒有遵守2人1組作業的守則。警方現正調查業者是否有違反安全措施等疏失，一旦發現違法將以業務過失致死罪嫌立案搜查。

SPC 불매 이미 하고 있지만 진짜 더 열심히 할 거야. pic.twitter.com/jn78S16Ckl — Kimmy (@avecalice) October 12, 2022

這起事件曝光後掀起公憤，關鍵在於業者的處理態度。由於僱傭勞動部事發後僅下令這家工廠停用沒有安全裝置的7台機器，其他2台機器在悲劇發生隔天就重新開工，令許多網友質疑，「怎麼能在絞死人的機器旁邊繼續工作？」

指責業者冷血的罵聲18日起在各大社群媒體上迅速發酵，網友紛紛發文表示，「沾血的麵包誰吞得下去」、「拒吃沾有勞工的血的麵包」、「吃SPC的食品等於吞下勞工血肉」，並發起「拒買SPC」運動，呼籲抵制該集團旗下的31冰淇淋、Dunkin' Donuts、Shake Shack、Pascucci等知名連鎖品牌。

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