韓知名輪胎廠陷火海！廠房爆炸「3次崩塌」撤400人　毒氣狂飄燒數日

▲南韓光州錦湖輪胎工廠17日上午發生嚴重大火。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓光州當地一座重要的輪胎生產工廠今（17）日發生嚴重火災！疑似是橡膠熱壓設備產生火花，加上橡膠的易燃性，才會導致火勢迅速擴散，現場400多名員工緊急疏散，其中一名員工因腿部骨折而受困，受困40分鐘後才獲救。目前有毒氣體飄散至周邊地區，當局預估撲滅火勢需要數天。

最新消息，另外還有2名消防員在滅火時受傷，緊急送往醫院治療。消防當局關係人士指出，工廠因未能承受火災時產生的熱能，引發廠房3次崩塌，而在第3次崩塌時，廢油貯存槽冷卻防水設施在作業時發生爆炸，導致1名消防隊員2度燒燙傷。

根據《韓聯社》、《News1》，位於南韓光州廣域市光山區松汀洞的錦湖輪胎生產工廠，於17日上午7時11分（台灣時間上午6時11分）發生火災，消防當局研判起火點為橡膠（輪胎原料）和化學藥品混雜的橡膠熱壓設備，電爐裝置因不明原因而引發火花，火花噴濺到可燃性物質以後，造成火勢一發不可收拾。

儘管現場立即啟動滅火設備噴射二氧化碳，且員工們紛紛透過消防栓滅火，但仍未能於初步階段撲滅火勢。對此，消防當局於上午7時59分將警報提升至第2階段。

錦湖輪胎關係人士接受《韓聯社》電訪時表示，「今天投入生產工作的員工約有400多人，他們在火災發生後就被疏散至工廠外」。目前只有1人重傷，不過並無傷命大礙。

該名重傷的員工為20多歲男性，因為在火災發生後腿部骨折受傷，導致一度受困在建築物內，經過40分鐘後才被119急救隊發現救出。而在起火的建築，則傳出另有一名員工逃往屋頂後獲救，不過有一說是該名逃至屋頂的員工，就是前述腿部骨折受傷的男員工，他逃至屋頂後又跑回屋內。

光州消防本部指出，工廠內部堆放20噸用來生產輪胎的橡膠，然而因為其易燃性質，導致若要完全撲滅火勢，恐怕還需要幾天的時間，且由於有毒氣體和粉塵已擴散至周邊地區，因此當局也緊急向火場鄰近居民提供8500個口罩。

據悉，錦湖輪胎為南韓第2大、全球第13大輪胎製造商，隨著光州工廠發生大火，該座工廠近期將全面停止生產。

初稿：11:10

更新：11:53