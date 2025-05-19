賴清德周年政績　國民黨團：關柯文哲、血洗在野、核電走入歷史

▲藍委羅智強、王鴻薇痛批賴清德總統就任一周年不斷鬥在野黨。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德就職即將滿一周年，國民黨團今（19日）召開記者會抨擊，賴政府施政慘不忍睹，副書記長羅智強表示，賴總統在短短一年時間完成空前司法創舉，關了民眾黨主席柯文哲及眾多國民黨工，就任第一年就全面血洗在野黨；黨團書記長王鴻薇指出，核三廠17日走入歷史，在台電發電結構中，火力發電可說是「火力全開」達96%，讓台灣發電變得又貴又髒成為日常。

王鴻薇引用聯合報最新民調指出，高達53%民眾對賴清德就職周年表現不滿意，相比歷任民選總統就職周年最低，真的「清德清德得第一」；有電子媒體所做民調指出，高達55%民眾對賴清德就職周年不滿意，排名也幾乎墊底。另外，民進黨最新民調說賴清德滿意度57.3%，行政院長卓榮泰滿意度則為45.3％，顯示卓要小心，賴政府任何有不好的地方，恐都將甩鍋卓。

王鴻薇認為，種種民調都顯示賴清德交出最難看的成績單，不過這結果完全不令人意外，畢竟不管在司法、能源政策、因應對等關稅政策等，賴政府可說是一事無成，除了要搞大罷免外，看不到任何有效的國政政策，難怪民調成績難看。

羅智強諷刺，自己想幫賴清德「平反一下」，畢竟賴在司法上「成績」不少，接著細數賴政府任內司法案件，賴這一年透過司法拔了眾多縣市長、搜了眾多縣市政府、抄了眾多地方黨部、關了民眾黨主席柯文哲及眾多國民黨工；反而是放了涉議長賄選的黨籍議長、涉性召待貪汙的行政院前發言人陳宗彥，且饒了眾多詐騙集團、死刑犯等。

羅智強批評，賴清德這些「政績」只花了短短一年，保證這是前無古人、後無來者，「這麼棒、這麼偉大的總統」，難怪不滿意度奪冠，這樣的總統「怎麼能不拿第一？」 試問哪位總統一上任就全面血洗清算在野黨？呼籲賴浪子回頭，別再醉心政爭內鬥。