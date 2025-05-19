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藍白解讀賴清德併購說是「賣台」　吳崢：是譴責中國設交流前提

▲▼賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪。（圖／總統府提供）

▲賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日接受訪問時，以公司併購比喻兩岸交流，而國民黨、民眾黨等在野陣營則解讀成「準備出賣台灣」。對此，民進黨發言人吳崢表示，只要具備一般正常的中文理解能力的人，都會知道賴清德是在譴責中國片面對兩岸互動設下政治前提，國民黨把自己立場套在別人身上一頓亂講，簡直是錯亂。

賴清德在訪談中表示，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，「如果說你要併我的公司，你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分」。

對於此番談話，在野黨陣營認為，賴清德是「準備出賣台灣」。對此，吳崢表示，只要具備一般的中文理解能力，都會知道賴清德是在譴責中國片面對兩岸互動設下政治前提，造成兩岸交流卡關。

吳崢說，賴清德一再強調，兩岸交流只要在對等、尊嚴的前提下，都沒有問題，但中國對台的策略是，如果要談判，就要求台灣一定要接受台灣是中華人民共和國一部分的「一中原則」以及「92共識」，這是不對的。

吳崢提到，賴清德在訪談中有提出，中國應該要正視中華民國存在的事實，也要尊重台灣人民追求自由、民主、人權的生活的方式。他反問在野黨，賴清德不卑不亢，堅定要求中國正視台灣人民意志的論述，怎麼會是出賣台灣呢？

吳崢說，國民黨很喜歡把自己的立場套在別人身上一頓亂講。他說，就算是反對黨，空洞的反對和謾罵，累積起來也無法成為政黨的方向，國民黨一邊罵共產黨要消滅中華民國，一邊老是派副主席、黨團總召去中國和共產黨握手，只會讓越來越多人看不清國民黨的路線到底是什麼。

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