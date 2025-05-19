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最新2民調「賴清德不滿意度破5成」　黃暐瀚：這當然是警訊

▲▼賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德就職將屆滿一年，近日TVBS與聯合報皆公布最新「施政民調」，結果顯示不滿意賴清德施政皆達5成以上。對此，媒體人黃暐瀚今（19日）表示，陸續公布的兩份民調，基本上都是「支持者減少、不滿者增加」，這對賴總統執政一年當然是警訊。

根據TVBS日前公布「賴清德總統就職周年滿意度民調」，數據顯示，對於賴清德就任一年施政表現，民眾滿意度為32%，其中非常滿意14%、還算滿意18%，另外，不滿意度為55%，其中很不滿意37%、不太滿意18%，還有13%沒有意見，賴清德滿意度相較就職百日及發表17項國安策略時的40%，下滑8個百分點，是歷次調查新低。

聯合報也於19日公布民調，結果顯示，賴清德總統執政一年來，民眾對賴總統的表現以負面評價居多，僅37%的人表示滿意，53%不滿意，另有10%的人無意見。其中，國民黨和民眾黨支持者都有超過90%不滿意賴的表現，中立民眾也以負面評價居多，50%不滿意，34%滿意；另一方面，民進黨支持者則多力挺賴的施政，86%滿意，9%不滿意。

對此，黃暐瀚表示，這麼多年來，自己對總統的期許，就是四個標準「安民心、解民怨、使民富、致國強」。而賴總統上任一週年，TVBS、聯合報陸續公布了民調，基本上都是「支持者減少、不滿者增加」，這對賴總統當然是警訊。

黃暐瀚表示，不過民調不能單看一家，綜合比較判斷，會更接近「事實」。明天台灣民意基金會將公布民調，之後鏡電視、美麗島電子報，也都將在一週之內，公布最新民調，全部拿來一起比較，就能知道實際的狀況。

黃暐瀚指出，由於TVBS民調的採樣藍綠比最為接近（綠26：藍23），相較四月的台灣民意基金會民調（綠37.8：藍19），四月的美麗島電子報民調（綠35.4：藍16.2），藍綠比有明顯不同，所以五月的台灣民意基金會和美麗島電子報民調趨勢，與藍綠比是否會大幅縮小，值得觀察。

最後，黃暐瀚強調，但以目前公布的兩份民調來看，賴總統「支持度下滑、不滿意度上升」，這是賴總統執政一年的警訊。

▼TVBS民調「賴清德總統就職周年滿意度民調」。（圖／TVBS民調提供）

▲▼TVBS民調「賴清德總統就職周年滿意度民調」。（圖／TVBS民調提供）

聯合報本次調查於五月十二至十五日晚間進行，成功訪問了一千零七十五位成年民眾，另五百六十五人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權

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