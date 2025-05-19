曬黑、曬斑退散！夏季「必吃9大營養素」快速白回來

▲炎熱的夏天一曬就黑、臉上還容易冒出惱人的小斑點。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃稜涵／綜合報導

夏天一曬就黑、臉上還容易冒出惱人的小斑點，讓不少愛美民眾很頭痛，除了努力擦防曬、撐傘遮陽，其實「吃對食物」也能幫肌膚亮白回來，營養師張語希近日在粉專分享「食療淡斑法」，特別點出9大關鍵營養素，讓你在夏天依然白皙透亮、有光澤。

張語希表示，斑點的形成與紫外線照射後產生的自由基、身體氧化壓力，以及代謝功能變慢密切相關。她指出，抗氧化營養素是肌膚的第一道防線，能減少自由基對肌膚的傷害，進而抑制黑色素沉澱。像是含有維生素C的柳橙、檸檬、草莓，富含維生素E的酪梨與堅果，以及含有多酚類的綠茶與黑巧克力，都是有助維持膚色均勻的好選擇。

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除了抗氧化，促進代謝也是淡化色斑的重要關鍵。張語希建議，平時可多攝取蛋黃、乳製品、胡蘿蔔等富含維生素A的食物，或是雞肉、魚類、牛奶等含有維生素B群與優質蛋白質的來源，幫助身體有效分解黑色素、加速肌膚修復。此外，酪梨、番茄、雞蛋中含有的麩胺酸，能夠抑制黑色素的合成，而藍莓、葡萄、紫薯所富含的花青素，更是抗老與防斑的天然法寶。

▲張語希推薦愛美者，必吃9大營養素。（圖／翻攝自營養師張語希粉專）



在日常飲食中，張語希也推薦幾款簡單實用的淡斑食療。例如早上起床後喝一杯檸檬蜂蜜水，有助清晨抗氧化；綠茶搭配檸檬則是抗氧組合中的經典；南瓜糙米粥能夠溫和促進新陳代謝，而藍莓優格則是皮膚修復的好幫手。若想滿足口慾又兼顧美肌，堅果與黑巧克力的組合也是營養又抗氧的絕佳搭配。

不過，她也提醒民眾，想讓肌膚「白回來」，飲食上需避免高糖與精緻澱粉，這類食物會加速皮膚老化與斑點形成；而過量的酒精與咖啡因則可能干擾代謝，讓淡斑效果大打折扣。此外，保持足夠的水分攝取，對於維持皮膚光澤與代謝功能同樣重要。

張語希也提醒，想要皮膚白回來，光靠吃是遠遠不夠的！飲食只是其中一環，還得搭配防曬、早睡、別熬夜，整體生活習慣一起顧，才能真正讓肌膚由內而外透亮起來。她建議，不妨從每天的三餐開始，慢慢調整飲食內容，把美白養膚變成一種日常習慣，讓變亮、變美不再只是夏天的願望，而是能實現的小目標。