　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

騎車自摔全身沒外傷！陸22歲男「以為沒事」直接回家　7天後過世

▲▼ 醫院,手術,病人,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲福建一名22歲男子出車禍後沒有外傷，覺得自己沒事便回家，沒想到7天後過世了。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

大陸福建安溪22歲的胡姓男子日前出了車禍，因為身上無明顯外傷、出血，沒有在醫院做進一步檢查，便直接回到家中。沒想到隔了7天以後，胡男竟不治身亡，讓父親悲痛欲絕。

綜合陸媒報導，胡男日前騎乘電動車回家，期間因為不慎自摔，被送往醫院治療。不過，因為身上沒有明顯外傷，也沒有出血的情況，他沒有選擇做進一步檢查，便直接回到家中。

怎料隔天中午，胡男出現嘔吐不止的情況，緊急到醫院檢查後，被診斷出腦出血等症狀。醫師立即安排手術，開始動刀搶救，不過沒能成功與死神搶命。

經過7天的治療，胡男15日被判定腦死。父親得知消息以後，感到悲痛欲絕，並且簽下了器官捐贈同意書，將兒子的心臟、肺臟、肝臟及腎臟、眼角膜等器官捐獻出去，成功救了5名患者的性命，也讓2名眼疾患者重見光明。

雖然替兒子遺愛人間，但胡父表示，他只有這麼一個兒子，且妻子去年罹癌過世，如今家中剩下他一人，實在不曉得該怎麼活下去。

至於為何會簽下器捐同意書，胡父則表示，因為孩子還很年輕，希望能為他做點什麼、讓他去救別人的性命，這樣也能延長存在在世界上的時間。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
498 2 1273 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遇害女師是成大學霸！喑啞男認了「失手殺掉她」
大逆轉！花壇夜市不熄燈了
世壯運105歲最老選手　豪奪雙金！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

騎車自摔全身沒外傷！陸22歲男「以為沒事」直接回家　7天後過世

自製捕蚊神器5小時抓60隻蚊子！　陸網讚：成本幾乎為零

陸女找行政工作　竟遭公司嗆「太醜了，不行！」

劍指GPS！　大陸北斗衛星進入11個國際組織標準體系

吃到「雞瘟雞」　山東28歲準新郎肝衰竭亡

影／新疆多地現「不明飛行物」　幾秒內突然加速消失！

流傳美國79年　戰國時代「子彈庫帛書」歸還大陸

詐騙上億元全給女友花！陸男自己卻節儉度日

台塑、寶理被點名傾銷！　陸對台公司POM最高課32％稅率

快訊／520前夕　陸宣布對台灣共聚聚甲醛徵「反傾銷稅」

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【泰格與雪兒】金牛座男友

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

婦過馬路推倒女童後落跑！家長調監視器怒追查 #台中

【暴雨釀災】土石流淹沒軌道！ #台鐵 和仁至崇德中斷

騎車自摔全身沒外傷！陸22歲男「以為沒事」直接回家　7天後過世

自製捕蚊神器5小時抓60隻蚊子！　陸網讚：成本幾乎為零

陸女找行政工作　竟遭公司嗆「太醜了，不行！」

劍指GPS！　大陸北斗衛星進入11個國際組織標準體系

吃到「雞瘟雞」　山東28歲準新郎肝衰竭亡

影／新疆多地現「不明飛行物」　幾秒內突然加速消失！

流傳美國79年　戰國時代「子彈庫帛書」歸還大陸

詐騙上億元全給女友花！陸男自己卻節儉度日

台塑、寶理被點名傾銷！　陸對台公司POM最高課32％稅率

快訊／520前夕　陸宣布對台灣共聚聚甲醛徵「反傾銷稅」

台中女街頭衝撞2女童！警方逮到人了　強制送醫治療

美財長放話不真心談判「就課最高稅率」：等著收信吧

花蓮暴雨沖斷台鐵北迴線！卓榮泰下令「安全搶修」　動員3運具接駁

騎車自摔全身沒外傷！陸22歲男「以為沒事」直接回家　7天後過世

和平談判才過2天　俄軍273無人機狂襲烏克蘭！開戰最大規模1死3傷

烏龜翻、側翻全都有！台南「一天翻4車」5人送醫　網傻：比擲筊？

白宮爭吵後首次會談　范斯、澤倫斯基同框！羅馬密會曝光

威力彩衝6.1億！「四大生肖」財神爺最愛　命理大師：衣服要穿對

3檔上市櫃「淪壁紙」風險升高　明起停止交易

立山黑部看雪壁　6月出發體驗加分再享限時特惠

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

大陸熱門新聞

陸「無人機航母」將首飛　可掛上百枚飛彈

自製捕蚊神器5小時抓60隻蚊子！　陸網讚：成本幾乎為零

陸22歲男騎車自摔以為沒事　7天後過世

快訊／520前夕　陸宣布對台灣共聚聚甲醛徵「反傾銷稅」

汪小菲二婚！李進良女友田欣「罕見」露面

台塑、寶理被點名傾銷！　陸對台公司POM最高課32％稅率

陸女找行政工作　竟被公司嗆：太醜不行！

劍指GPS！　大陸北斗衛星進入11個國際組織標準體系

吃到「雞瘟雞」　山東28歲準新郎肝衰竭亡

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

影／新疆多地現「不明飛行物」　幾秒內突然加速消失！

汕頭上億違建「英之園」確定強拆！

詐騙上億元全給女友花！陸男自己節儉度日

流傳美國79年　「子彈庫帛書」歸還大陸

更多熱門

相關新聞

KIA最新電動福祉車英國首發

KIA最新電動福祉車英國首發

韓國汽車大廠 Kia 日前於英國倫敦舉行的 Financial Times 未來汽車高峰會 上，首度公開展示全新 PV5 WAV（Wheelchair Accessible Vehicle）電動福祉車型，並與英國最大的福祉車輛租賃機構 Motability Operations Ltd. 攜手合作，共同推進以人為本的永續移動解決方案。

花蓮廂型車撞進早餐店　撞擊畫面曝光

花蓮廂型車撞進早餐店　撞擊畫面曝光

蘆洲小客車左轉擦撞小黃　失控再撞廚餘回收車2傷

蘆洲小客車左轉擦撞小黃　失控再撞廚餘回收車2傷

國道撞前車「酒測0.17」車牌被扣2年　提訴訟贏了

國道撞前車「酒測0.17」車牌被扣2年　提訴訟贏了

快訊／基隆16歲少年無照雙載自撞　送醫搶救不治

快訊／基隆16歲少年無照雙載自撞　送醫搶救不治

關鍵字：

電動車車禍自摔

讀者迴響

熱門新聞

花蓮遇害女師是學霸！喑啞男認失手殺她

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

日本麥當勞吉伊卡哇之亂！黃牛餐點丟地

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

男爬上床性侵女潛友！她崩潰畫出現場圖

飛行員：要閃獨角獸　看圖秒傻眼

3檔上市櫃「淪壁紙」風險升高　明起停止交易

花蓮廂型車撞進早餐店　撞擊畫面曝光

指甲「1跡象」不對勁　他驗出肺癌

獨／金曲歌后突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

周董免役卻能打球遭疑　醫揭關鍵

即／高雄瑞豐商圈墜樓！42歲投顧董座陳屍街頭

今雨更多！　「下最大」時間曝

快訊／工人陳屍新光三越A8館！被發現時已屍僵

郭書瑤深夜解放0肩帶！　「鎖骨、事業線全都露」

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【泰格與雪兒】金牛座男友

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面