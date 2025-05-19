騎車自摔全身沒外傷！陸22歲男「以為沒事」直接回家　7天後過世

▲福建一名22歲男子出車禍後沒有外傷，覺得自己沒事便回家，沒想到7天後過世了。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

大陸福建安溪22歲的胡姓男子日前出了車禍，因為身上無明顯外傷、出血，沒有在醫院做進一步檢查，便直接回到家中。沒想到隔了7天以後，胡男竟不治身亡，讓父親悲痛欲絕。

綜合陸媒報導，胡男日前騎乘電動車回家，期間因為不慎自摔，被送往醫院治療。不過，因為身上沒有明顯外傷，也沒有出血的情況，他沒有選擇做進一步檢查，便直接回到家中。

怎料隔天中午，胡男出現嘔吐不止的情況，緊急到醫院檢查後，被診斷出腦出血等症狀。醫師立即安排手術，開始動刀搶救，不過沒能成功與死神搶命。

經過7天的治療，胡男15日被判定腦死。父親得知消息以後，感到悲痛欲絕，並且簽下了器官捐贈同意書，將兒子的心臟、肺臟、肝臟及腎臟、眼角膜等器官捐獻出去，成功救了5名患者的性命，也讓2名眼疾患者重見光明。

雖然替兒子遺愛人間，但胡父表示，他只有這麼一個兒子，且妻子去年罹癌過世，如今家中剩下他一人，實在不曉得該怎麼活下去。

至於為何會簽下器捐同意書，胡父則表示，因為孩子還很年輕，希望能為他做點什麼、讓他去救別人的性命，這樣也能延長存在在世界上的時間。