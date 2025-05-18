國道撞前車「酒測0.17」車牌被扣2年　法院撤銷處分理由曝

▲高雄高等行政法院 。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

白姓駕駛自小客車行經國道三號南下車道時煞車不及追撞前車，酒測值0.17毫克，被警方開單移送監理單位相關單位，並裁處吊扣車牌24個月。他以酒測數值僅達標準值邊緣，無明顯酒駕行為，且事故未造成人員傷亡、工作需用車，吊扣車牌將嚴重影響生計，請求撤銷原處分。法官審理認其主張有由，撤銷該處分，可上訴。

白姓男子於113年2月8日上午，駕駛自用小客車行經國道三號南向119.3公里處時，因車多前方減速，他也跟著減速，前方車輛突然煞停，他沒有抓好安全距離，致車頭去追撞到前車之後車尾，引發事故。警方獲報處理，對他進行酒測，酒測值0.17毫克，告發後移送監理單位裁處吊扣車牌24個月。

白男不服提起行政訴訟，主張酒測數值僅達標準值邊緣，無明顯酒駕行為，且事故未造成人員傷亡。並指出其工作需用車，吊扣車牌將嚴重影響生計，請求撤銷原處分。

法院審理指出，道交處理細則允許在酒測值未超過0.17mg/L，且無嚴重危害交通安全、情節輕微時，執法人員得裁量不予舉發。原告於事故發生後經生理協調測試結果正常，無醉態或異常行為，事故亦可能與前車急煞有關，難認與酒後駕車具直接因果。舉發機關未依個案情節裁量是否舉發，而逕行處分，屬未行使法定裁量權，構成裁量怠惰，違反比例原則與行政裁量義務。故判決撤銷原處分，判決白男勝訴。

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