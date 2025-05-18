快訊／基隆16歲少年無照雙載！過彎自撞分隔島　送醫搶救不治

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市安樂區基金一路今(18日)清晨5時17分傳出一起死亡車禍，警方調查，16歲的賴姓少年無照騎乘機車，載著20歲的黃男行經事發地點時，因過彎車速過快，導致車輛失控向左偏移，碰撞中央分隔島後自摔。救護人員獲報到場時，賴姓少年傷勢嚴重，經送基隆長庚搶救後，仍於5時34分宣告死亡；而黃男則插管治療中。目前已初步抽血，將檢驗賴姓少年是否涉及酒駕，詳細車禍發生原因尚待進一步釐清。

▲基隆16歲賴姓少年無照雙載，騎車自撞中央分隔島，送醫搶救不治。（圖／記者郭世賢翻攝）