高雄鳳山19個里突停水！2萬3633戶受影響　19日凌晨2點前恢復正常

▲老舊鋼管突發漏水，預定19日凌晨2點前恢復正常。（圖／市議員李雅靜提供，下同）

記者吳世龍、劉人豪／高雄報導

高雄市鳳山區19個里今（18）日清晨發生突發性停水及水壓驟降事件，影響約達23633戶，停水戶數仍在評估中。台水預計供水將於明（19）日凌晨2點前恢復正常。

根據台水公司通報，事件發生於今日上午約4時45分，監控點發現鳳山區國泰路、隆東路及林森路出現壓力異常。經初步判斷，肇因為埋設於1989年的700mm老舊鋼管突發漏水，潛水人員已進入雨水箱涵持續查找漏水點，若確認漏點，將立即進行開挖搶修。台水預計供水將於19日凌晨2點前恢復正常。

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受影響的區域包含鳳山區一甲、二甲、五福、南和、南成、善美、大德、天興、福興、富甲、新甲、正義、福祥、福誠、鎮南、龍成等19個里，目前估計壓力降低戶數約達23633戶，停水戶數仍在評估中。

高雄市議員李雅靜表示：「今天早上7點多接到許多鄉親反應，五甲地區無預警停水，特別是在天氣炎熱的情況下，對民眾的生活影響非常大，尤其是用水高峰的午、晚餐時段，甚至影響洗澡與基本清潔。」為減輕不便，已第一時間協調台水公司派遣水車進駐各里提供民眾取用，並呼籲鄉親適度儲水，以因應短期用水需求。

李雅靜呼籲自來水公司，應加速汰換轄區內年久失修、屬高風險的管線，才能避免類似事件一再發生，保障市民最基本的用水權益與生活品質。