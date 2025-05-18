高雄2屁孩騎微電車「沒戴帽鑽縫隙」撞機車　害騎士慘摔

記者吳世龍／高雄報導

高雄前鎮區16日晚間發生一起微型電動車與機車的擦撞事故。兩名未戴安全帽的少年共乘微型電動車行經瑞隆路，途中疑似為了超車，在兩輛機車間穿梭時，擦撞到右側一名27歲張姓男騎士，導致摔倒受傷。

▲雙載少年擦撞機車後並沒有立即停下，反而往前騎了數十公尺後才返回。（圖／翻攝社會事新聞影音）

網路社群平台《社會事新聞影音》流傳的影片記錄下事發經過，顯示這兩名少年騎乘微型電動車時不僅未戴安全帽，還有蛇行等危險駕駛行為。更讓人注意的是，事故發生後，他們並未立即停車處理，而是往前騎了一段距離才返回現場。

警方接獲報案後迅速趕到現場。初步調查顯示，年僅15歲的邱姓少年騎乘微型電動車，與當時正沿慢車道直行的張姓騎士發生擦撞。警方抵達時，雙方當事人均在場，因此並無肇事逃逸的情況。

▲雙載少年擦撞機車，導致騎士慘摔在地。（圖／翻攝社會事新聞影音）

針對這起事故，警方強調將依據《道路交通管理處罰條例》對違規行為進行處罰。其中，針對微型電動二輪車駕駛人未依規定配戴安全帽的行為，將處以新臺幣三百元的罰鍰。此外，針對微型電動車違規載人的行為，也將處駕駛人新臺幣三百元以上六百元以下的罰鍰。至於詳細的肇事原因，警方將進一步調查釐清中。