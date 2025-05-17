頑童浪際開唱嗨翻周五夜！人流擠爆大港橋　險成「高雄版梨泰院」

記者吳奕靖、吳世龍、黃資真／高雄報導

高雄駁二知名餐酒館「浪際」昨(16日)邀請饒舌團體「頑童MJ116」開唱，讓星期五夜晚嗨到最高點，然而現場人潮爆滿，現場民眾直指散場動線不佳，甚至一度擠在大港橋上，引發安全疑慮。高雄港警回應，昨晚出動7名警力協助交通宣導，另大港橋尚可承受昨晚人流量，並無安全疑慮。

▲餐酒館「浪際」邀請頑童MJ116表演，現場人潮擠爆。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）



畫面中可以看出現場人潮大爆滿，明顯看出已無空間可移動，願意長時間待在如此擁擠的現場，都是為了一睹頑童MJ116的演出。然而散場時因為人數過多，民眾難以移動，甚至一度有不少人攀爬港區倉庫嬉鬧，眾人卡在大港橋上，十分混亂，不免讓人聯想到韓國梨泰院推擠慘劇，恐怕發生在台灣。

高雄港警表示，浪際工作人員已勸導制止民眾，後續將調閱監視器釐清，並依情節函報港區主管機關交通部航港局，依《商港法》或社會秩序維護法等相關規定進行裁處。

另外，警方在晚間10點至17日凌晨4點有編排巡守警力2人秩序維護，隨著人潮變多，總計出動7人至現場處置及協助交通疏導，並告發交通違規26件。

對於外界擔憂大港橋負重能力，高港局回應，大港橋對外公告最高人數550人，是為安全起見。實際設計載重是每平方公尺500公斤，以每人平均75公斤計算，每平方公尺可站6.6人。以最高人潮密度人擠人狀況每平方公尺4人，大港橋尚可承受，無安全疑慮。