超車朝天宮、白沙屯媽祖！「最強宮廟曝光」3個月狂吸708萬人

▲正統鹿耳門聖母廟。（圖／記者林東良翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

今年白沙屯媽祖進香吸引數10萬人追隨，而觀光署統計1至3月「宗教類景點」排名，拱天宮只排在第9名，第1名由「正統鹿耳門聖母廟」708萬到訪人次稱霸，第2、3名分別為「北港朝天宮」、「北港武德宮」。

觀光署遊憩景點人數統計系統中，「全台宗教類景點」1至3月到訪人次顯示，第1名為正統鹿耳門聖母廟，狂吸708萬5000人次朝聖；第2名為北港朝天宮，擁有488萬5480人參拜；第3名為北港武德宮，吸引413萬2272人。

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第4至第10名部分，分別為南鯤鯓代天府（318萬1500人）、西螺福興宮（196萬5965人）、佛光山（171萬8916人）、麻豆代天府（144萬6589人）、車城福安宮（121萬2892人）、白沙屯拱天宮（104萬6092人）、嘉義城隍廟（52萬4537人）。

▲白沙屯媽祖11日回宮。（圖／白沙屯拱天宮文化組提供）



排名 宮廟名稱 2005年1-3月參拜人次 1 正統鹿耳門聖母廟 7,085,000 2 北港朝天宮 4,885,480 3 北港武德宮 4,132,272 4 南鯤鯓代天府 3,181,500 5 西螺福興宮 1,965,965 6 佛光山 1,718,916 7 麻豆代天府 1,446,589 8 車城福安宮 1,212,892 9 白沙屯拱天宮 1,046,092 10 嘉義城隍廟 524,537 11 大甲鎮瀾宮 499,071 12 清水祖師廟 272,250 13 鹿港天后宮 382,170 14 鹿港龍山寺 351,040 15 中臺禪寺 73,518 16 萬和宮 89,706 17 法鼓山世界佛教教育園區 47,569

事實上，今年1月20大觀光遊憩區名單中，「正統鹿耳門聖母廟」今年首次被列入就以377萬7000旅次，稱霸全台景點。主要原因為，1月有舉辦「新春花火迎春牛」活動，過年期間吸引無數的家長攜孩觀賞煙火。

聖母廟是台南市安南區重要宗教信仰中心，至今已有300多年歷史，經過多次擴建占地達40公頃，具備各種觀光發展條件，包括附近的美食夜市，廟方栽種千餘棵各式花樹，規畫烤肉區與露營區，另有運動設施與LED光影區供人打卡，廟方提供漢服給民眾穿戴，在宮殿式廟宇中拍照。