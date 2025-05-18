超車朝天宮、白沙屯媽祖！「最強宮廟曝光」3個月狂吸708萬人

▲正統鹿耳門聖母廟。（圖／記者林東良翻攝）
網搜小組／劉維榛報導
今年白沙屯媽祖進香吸引數10萬人追隨，而觀光署統計1至3月「宗教類景點」排名，拱天宮只排在第9名，第1名由「正統鹿耳門聖母廟」708萬到訪人次稱霸，第2、3名分別為「北港朝天宮」、「北港武德宮」。
觀光署遊憩景點人數統計系統中，「全台宗教類景點」1至3月到訪人次顯示，第1名為正統鹿耳門聖母廟，狂吸708萬5000人次朝聖；第2名為北港朝天宮，擁有488萬5480人參拜；第3名為北港武德宮，吸引413萬2272人。
第4至第10名部分，分別為南鯤鯓代天府（318萬1500人）、西螺福興宮（196萬5965人）、佛光山（171萬8916人）、麻豆代天府（144萬6589人）、車城福安宮（121萬2892人）、白沙屯拱天宮（104萬6092人）、嘉義城隍廟（52萬4537人）。
▲白沙屯媽祖11日回宮。（圖／白沙屯拱天宮文化組提供）
|排名
|宮廟名稱
|2005年1-3月參拜人次
|1
|正統鹿耳門聖母廟
|7,085,000
|2
|北港朝天宮
|4,885,480
|3
|北港武德宮
|4,132,272
|4
|南鯤鯓代天府
|3,181,500
|5
|西螺福興宮
|1,965,965
|6
|佛光山
|1,718,916
|7
|麻豆代天府
|1,446,589
|8
|車城福安宮
|1,212,892
|9
|白沙屯拱天宮
|1,046,092
|10
|嘉義城隍廟
|524,537
|11
|大甲鎮瀾宮
|499,071
|12
|清水祖師廟
|272,250
|13
|鹿港天后宮
|382,170
|14
|鹿港龍山寺
|351,040
|15
|中臺禪寺
|73,518
|16
|萬和宮
|89,706
|17
|法鼓山世界佛教教育園區
|47,569
事實上，今年1月20大觀光遊憩區名單中，「正統鹿耳門聖母廟」今年首次被列入就以377萬7000旅次，稱霸全台景點。主要原因為，1月有舉辦「新春花火迎春牛」活動，過年期間吸引無數的家長攜孩觀賞煙火。
聖母廟是台南市安南區重要宗教信仰中心，至今已有300多年歷史，經過多次擴建占地達40公頃，具備各種觀光發展條件，包括附近的美食夜市，廟方栽種千餘棵各式花樹，規畫烤肉區與露營區，另有運動設施與LED光影區供人打卡，廟方提供漢服給民眾穿戴，在宮殿式廟宇中拍照。
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