訂房率蓋牌「讓大家更想出國」　他嘆：墾丁九份仍鳥樣子！爆共鳴

▲月底就是端午連假。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

今年端午連假，僅苗栗、連江與澎湖訂房率超過6成，而觀光署不再公布全台數據。這讓百萬網紅Cheap懷疑，是因為國旅數據「打擊國人國旅信心」，導致讓大家更想出國。Cheap更諷刺嘆道「不支持國旅，好像就不愛台灣；你真去了，才發現台灣根本不愛你」，引發不少網友共鳴。

Cheap在臉書粉專表示，以前到了連假前夕，政府相關單位都會公布全台訂房數據，但現在只公布前幾名，端午連2天訂房達6成以上的縣市，分別為苗栗、連江縣，澎湖縣。

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Cheap直言，美其名是為了「更準確的觀光趨勢」，但大家心知肚明，恐怕是因為國旅數據「過於感人、怕被罵，打擊國人國旅信心」，導致讓大家更想出國。

Cheap接著點出2個問題，關於政府想改善國旅，砸錢得到的效益似乎待加強，「花大錢找國外網紅、補助國旅業者，貼幾張煙火照片、拉幾面旗子，然後『蓋牌』裝做自己有做事，實際上東西就不好吃了，你再怎麼宣傳都沒用。墾丁、九份、太魯閣明明潛力不錯，講了幾百年，現在還是一副鳥樣子！」

第2就是許多人的心聲「國旅CP值極低」，Cheap開酸檢討，「國旅的品質根本對不起價格，同樣的預算去東南亞可以當皇帝、住泳池villa，在台灣只能住醜到不行的民宿，插在田裡的那種。」

加上飯店不再提供備品，Cheap認為就是想省錢，民眾出去玩還要被教育「因為環保，現在要自備喔」，然後一組100元。

Cheap也提到，「XX節」煙火5分鐘，停車卻要花2小時，「交通亂成像喪屍逃生演習」，以及各地的老街、夜市毫無特色，例如賣地瓜球的粗估有500攤。

文末，Cheap語重心長表示，「不支持國旅，好像就不愛台灣；你真去了，才發現台灣根本不愛你。」

文章引發網友熱議，「下次出生率也不會公布了」、「上次國旅不知道是不是10年前了，完全沒從根本進步，只會找吉伊卡哇這種炒短期，旅遊本質低到不行」、「推最後一句話，把錢花在外國，比較有花錢的感覺，在台灣像是被當盤子」、「最後一句說得好，我還是繼續出國」、「日本備品自取，還有泡澡粉，更不會被服務人員教育一番」、「永遠都是地瓜球跟烤香腸」、「最後兩句說到心坎裡了」、「遮起來就沒問題，這解法很台灣啊」。

也有網友緩頰，「至少我們還有音樂啊」、「國旅多人出遊真的不優，但背包客旅遊還是不錯啦」、「你可以罵國旅，但絕對不能罵地瓜球」。

事實上，觀光署以往都會於連續假期前1個月至2周公布各縣市訂房狀況，但今年清明連假2周前起，卻改為僅公布前幾名訂房率的縣市，此次端午連假更僅公布超過6成的3個縣市，其餘18個縣市及全台平均訂房率均不公開。觀光署表示，公布訂房率主要是提供連假交通疏運參考，至於國旅狀況應該以每季平均來呈現。