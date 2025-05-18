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幕後／邱泰源傳下台？　他3個月完成賴清德競選政見！高層印象深

▲▼行政院院會,李慧芝,邱泰源,何晉滄。（圖／記者陳家祥攝）

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者陳家祥攝）

記者陶本和／台北報導

由於總統賴清德520執政將滿周年，近期有許多內閣人事調整的說法，而最常被點名的，當屬經濟部長郭智輝與衛福部長邱泰源。不過，其實邱泰源是每周一晚上，會輪流被找去跟賴清德吃便當的內閣成員之一；除了他主責總統府健康台灣委員會外，他在去年下半年，在3個月內就完成賴清德競選時，擴大癌症篩檢服務的政見，讓府方高層印象深刻。

總統府副秘書長張惇涵表示，健康台灣第一次開會是去年8月22日，而9月16日那天晚上，賴清德舉行便當會，有一份邱泰源提供的資料，那是健康台灣召集人陳志鴻老師提出的分析，分析台灣1980年代到2023年的癌症分析，包括死亡率、發生率、存活率、治療率等。

「邱泰源很清楚，那天晚上的便當會討論超久」。張惇涵說，四大癌症包括肺癌、肝癌、腸癌、女性乳癌，這四個是重中之重，那天發現說，女性乳癌發現率高，多半在一期、二期，所以女性乳癌早期發現率算高，這部分就知道說是要加強治療率跟治癒率。

但是，張惇涵說，腸癌在一期、二期的發現率很低，發現時候都已經是二、三期，這時候治癒率就不會高，所以解決的方式就是「擴大篩檢」。他說，把時間再往前推，這其實就是總統國家希望工程裡的內容，就是針對擴大癌症篩檢服務的競選政見。

張惇涵表示，去年9月16日，邱泰源跟陳志鴻提出分析，再下一次的便當會是10月21日，邱泰源當時候的報告內容，第一案就是癌症增加原因探討，當中有各種專家會議的意見；第二案就是大腸癌為何篩檢都是晚期的討論，光是講這兩案，就已經馬上列管。

張惇涵指出，當天衛生福利部中央健康保險署署長石崇良也提出一份資料，就是乳癌現在用藥、國際指引藥物，哪些有在健保給付，哪些不在，全部都列出來。他說，現在回頭看，9月提出分析、10月提出方法，然後11月衛福部提出癌症三支箭方案，邱泰源提出癌篩預算提高到68億，癌症篩檢年齡往下、往上擴大，還有癌症藥物增加指引等。

張惇涵坦言，內政部長劉世芳、環境部長彭啓明與衛福部長邱泰源，因為總統府三大委員會的關係，所以比較是「苦主」，比較辛苦被總統追著跑。他還透露，賴清德已經給了三位下一階段新的作業跟考題，就是「全民共感」。

張惇涵表示，舉例來說，邱泰源須要思考的是，過去全民健康操這類的活動，要如何進入到人民的生活中，對於自己健康要有基本意識，以落實真正的健康台灣。

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