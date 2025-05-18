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幕後／賴清德每周狂追「3大苦主部長」吃便當　交代520後新作業

▲▼總統賴清德主導下27日將在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主導下，在台南舉行第一場「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德去年（2024）520上任後，在總統府設立國家氣候變遷對策、健康台灣推動與全社會防衛韌性等3大委員會。事實上，鮮為人知的是，每周一的晚上，有三位重中之重的部長，包括內政部長劉世芳、環境部長彭啓明與衛福部長邱泰源，都會輪流被賴清德抓去開「便當會」，不論是盯進度或政策研討，歷經了一年馬拉松式會議，賴清德也給了三位部長下一階段的作業，就是他們的政策必須做到「全民共感」。

總統府副秘書長張惇涵受訪表示，三個委員會每三個月開一次，等於每個月在總統府都有委員會在召開，如果以每個月有4個禮拜來計算，每周的禮拜一晚上，賴清德會輪流跟三位部長開便當會，部長包括：內政部長劉世芳、環境部長彭啓明與衛福部長邱泰源。

至於便當會的成員，張惇涵表示，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等人會出席外，如果牽涉像是全社會防衛韌性委員會，那麼副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮等人也會出席。他強調，這其實就是總統府跟行政院團隊連結的過程。

張惇涵表示，三大委員會的設立，拉高至總統層級，成為全政府參與，文官與政務官都需經歷觀念與政策調整。他坦言，委員會背後隱含要推的政策，其實與民眾「長年觀念」有一定程度的不同，好比氣候變遷委員會，環境部強調的是「調適」，氣候正負幾度是全球性問題，在這浪潮下，台灣要如何轉型與面對。

「觀念改變，會影響國家政策的改變，也就會影響預算與資源的改變。」張惇涵表示，如果從健康台灣角度來講，就是「預防、治療、調體質」這三件事，健康促進部分，如果體質好，就不會這麼容易生病，也就不會浪費資療資源。

▼內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼內政部長劉世芳 立法院內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

至於全社會防衛韌性，張惇涵說，這也是「觀念扭轉」，他說，每當遇到天災，地方政府的首長第一時間一定是打電話給國軍，傳統觀念是，遇到戰時或緊急狀態時，就是軍方接管，也就是「軍管民」，但是全社會防衛韌性，假設在緊急狀況下，軍方有軍方該做的事，民間可以做哪些事情，就可以來強化民間的改革。

張惇涵說，劉世芳、彭啓明與邱泰源，因為三大委員會所以比較是「苦主」，比較辛苦被總統追著跑。他還說，賴清德已經給了三位下一階段新的作業跟考題，就是「全民共感」。

張惇涵表示，舉例來說，邱泰源須要思考的是，過去全民健康操這類的活動，要如何進入到人民的生活中，對於自己健康要有基本意識，以落實真正的健康台灣；而劉世芳的全社會防衛韌性，既然要提高社會防衛，全民可以來做哪些事。他說，三個委員會接下來的任務，是持續擴大公民參與到全民參與，這過程還有一段滿長的路要走。

▼環境部長彭啓明。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼環境部長彭啓明出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▼衛福部長邱泰源。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼邱泰源 聯訪 美豬美牛進口相關 社福衛環委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

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