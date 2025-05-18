幕後／賴清德是否推新核能有關鍵5年　出招！將設全民互動式平台

▲總統賴清德主持國家氣候變遷對策委員會第三次會議。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

近來，立法院三讀通過《核子反應器設施管制法》第六條修正案；同時，核三廠2號機運轉執照到期，於17日晚間解聯正式除役，台灣進入非核時代。不過，賴清德政府對核能，在安全、核廢可處理與社會有共識的三原則下，仍持開放態度；甚至2030年，會是政府評估「新技術核能」的關鍵年。而在此之前，為了讓社會能在「相同事實基礎」上討論，環境部已規劃新的互動式資訊平，目前已在最後封測階段，希望透過廣泛社會討論，逐步達成社會共識，能源的選擇由人民來決定。

事實上，賴清德上任以來，對於能源政策已有清楚的態度揭示，共有三大重點：第一，要確保穩定供電；第二，要優先努力開發多元綠電；第三，不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的、先進的核能技術。

換言之，賴清德政府對「核電」是開放討論的，環境部長彭啓明接受訪問時表示，過去這一年來，在總統府國家氣候變遷對策委員會的4次會議中，都有觸及核能問題，原則上就是三個原則：安全、核廢料與社會共識。

彭啓明說，核能是核安會跟經濟部主管，環境部是從淨零角度來看，台灣政府很認真在跟國際能源總署視訊討論相關議題，實務上會遇到幾個狀況：首先，5月17日依法規，台灣的核電就要停，因此就算修法通過，這也不會是「延役」，而是「重啟」。

彭啓明表示，如果要重啟核電，根據IEA國際能源總署的報告，大概要花5到6年，一個機組大概是400億到1000億元。他說，基本上檢查安全很花時間，而且以前蓋核電不須要環評，現在須要環評，這就會很困難。

彭啓明直言，「這是很困難的過程」。但他也說，政府是很開放討論的，國外專家IEA有注意到台灣，6月17日有邀請他到日本能源高峰會談淨零，他覺得這滿有意思的，等於台灣的轉型淨零有被國際注意到，選的路是人家覺得不錯的路徑。

▼賴清德政府處理能源議題的4大工作重點。（圖／AI製表）



賴政府處理能源議題 內容 第一 確保穩定供電，推二次能源轉型 第二 能源議題，社會要在共同事實基礎上討論 第三 核安無虞、核廢有解、社會有共識等三原則 第四 因應美國關稅政策，審慎處理淨零轉型，持續站穩接軌國際市場角度

總統府副秘書長張惇涵受訪則表示，能源議題簡單說，「安全」就是國家安全，這大家應該都同意，現階段有4件事要做：第一，確保穩定供電，推動二次能源轉型；第二，討論能源議題要在「共同事實基礎上」討論，所以環境部正在處理一個資訊平台，這樣狀況下才可以理性討論，不論是擁核派或反核派，都可以在同樣事實基礎上討論。

張惇涵說，第三，就是核安無虞、核廢有解、社會有共識的三原則；第四是，針對美國總統川普的關稅政策，雖然還在談判階段，但關稅政策是影響全球，台灣是第一個提出對淨零路徑的堅定立場，因為新變數，所以腳步必須穩健，策略要靈活，台灣要站在國際市場接軌角度，審慎處理淨零轉型議題，不是意識形態，所以關於能源議題，不僅是核能，上述四件事很重要。

至於環境部正在規劃的資訊平台，一位處理政策能源的官員受訪時說，現在能源資訊可以在台電公司網站，或是環境部網站上看，現在是要建立一個平台，要把所有的能源資訊整合起來，揭露包括能源議題、用電、能源來源，還有參與能源議題放入，而且這必須是一個有公信力、民眾可「互動式」的平台。

進度方面，該位官員說，現在已經在封測階段，4月16日氣候變遷對策委員會有進行測試，委員們的建議中，認為內容深度跟議題可以再擴充，希望涵蓋到使用供需、發電議題，再來是希望說，是有更為「互動式」平易近人的平台，所以正在增加用戶體驗跟互動調節中。

事實上，賴政府推出此一能源議題的資訊平台，目的顯然是希望社會在「共同事實基礎上」進行能源討論。總體而言，台灣真正能抉擇是否啟用「新核能」的關鍵年落在2030年，在此之前，賴政府希望透過此一平台來進行社會溝通，在未來5年中逐步達成社會共識。

彭啓明過去在總統府氣候變遷對策委員會公開表示，歐盟有一個叫「永續分類指南」，歐盟從來沒有把核能當成綠電，可以去投資核能是「永續分類指南」，但是有規定核廢料要處理好，而且是新的一代。

彭啓明表示，台灣核一廠到核四廠，都不是符合這個標準，未來新的核能，好比外面常常聽到SMR（Small Modular Reactor）或核融合，現在看到很多新聞都說準備要蓋，但是要蓋成，是2029年或2030年以後，而且蓋好了依照習慣，還要看有無問題才會再來使用。換言之，現階段不論是SMR或核融合的「新核能」技術，最快要可以評估使用的時間點，會落在2030年以後。

▼總統賴清德主持國家氣候變遷對策委員會第三次會議。（圖／總統府提供）

