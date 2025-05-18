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賴清德「尊重」國民黨520罷賴　朱立倫：話講很好聽實際拒絕溝通

▲▼國民黨主席朱立倫出席「反惡霸、戰獨裁」台北市士林北投場政策說明會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲朱立倫出席「反惡罷、戰獨裁」台北市士林北投場政策說明會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

520前夕總統賴清德接受專訪時談到大罷免，並表示罷免是憲法賦給人民的權利，前總統馬英九前也曾經公開肯定罷免權，在野黨提出520要罷免總統，他說，這是透過政黨程序、立法委員所擁有的憲政權力，「這我必須尊重」。國民黨主席朱立倫今（18日）受訪時表示，前總統陳水扁執政時期同樣面臨朝小野大，情況甚至比現在更嚴重，陳水扁都能面對、解決，為什麼賴清德不要把話說得那麼好聽，實際作為卻是完全拒絕溝通。

賴清德接受專訪時指出，這一次的公民運動，已經代表台灣民主政治更往前進了一步，就是由間接民主、代議士制度，往直接民權走。他表示，當「罷免」大家都可以接受的時候，創制、複決未來也會成為日常，會成為直接民權，會漸漸、漸漸推展出來，這也是民主的深化。對於就任一年以來的朝野僵局，賴清德重申，「民主的問題，必然是要用更大的民主來解決」。

▲▼國民黨主席朱立倫出席「反惡霸、戰獨裁」台北市士林北投場政策說明會。（圖／記者鄭佩玟攝）

朱立倫今日上午出席「反惡罷、戰獨裁」台北市士林北投場政策說明會，會前受訪時被問到賴清德對國民黨520罷賴行動稱「尊重」，朱立倫說，相信所有民主國家都不希望發生罷免，朝野應該透過溝通、對話化解爭議，很可惜這一年在賴清德字典裡，沒有「和」、溝通對話。

朱立倫指出，國民黨一再提出希望朝野坐下來對談解決問題，但賴完全置之不理，這一年來大家看得很清楚，賴清德眼中只有鬥，要民主照賴清德的講法，要透過罷免解決，朝小野大也要用罷免解決，這不是創全世界民主最詭異的奇蹟嗎？

朱立倫質疑，「我請問賴總統，以前陳水扁前總統時代，朝小野大比現在更嚴重，陳總統可解決，為什麼你完全只有透過鬥，罷免在野黨解決問題呢？」為什麼不能溝通呢？難道眼中只有罷免，成為多數、獨裁者、專制領導者，這才是民主嗎？若照這種邏輯，只要少數就用罷免來解決多數，那台灣未來不就會不斷罷免、年年重選？這樣乾脆改成一年改選一次，會不會更方便？「不要一邊製造政治動亂，一邊把溝通大門關起來，只會鬥在野黨，這樣到底是更大的民主，還是專制獨裁？」
 

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