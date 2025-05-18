　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批賴清德專訪3重點　黃國昌：進入「自我催眠到自打臉毫無知覺」境地

▲▼民眾黨主席黃國昌主持黨政聯繫會議會後轉述記者會。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

在520就任滿週年前夕，總統賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪於昨（17日）播出。民眾黨主席黃國昌今（18日）批評，賴清德已進入「試圖透過修辭催眠人民」到「自我催眠至自打臉都毫無知覺」的境地，並將並整理3點賴的談話重點，分別為「通篇自相矛盾」、「以公謀私、試圖以大義包藏自己的權力私欲」、「言行不一、謊話連篇」。

黃國昌18日於臉書以「賴清德的自打臉獨白」發文表示，昨天看了賴清德近一個小時在社群媒體上的引導式獨白，完全不意外，賴已進入「試圖透過修辭催眠人民」到「自我催眠至自打臉都毫無知覺」的境地了。

而黃國昌也用3點整理賴清德談話，第一重點是「通篇自相矛盾」，一下說台灣2300萬人都是台灣的主人、不必分你我，一下就要說台灣3黨只有民進黨的立場是守護台灣主權，諷刺的是這2句話就在同一個段落裡。

黃國昌稱，賴清德一下說中國與台灣溝通設定前提，是台灣必須放棄主權，因此溝通沒有進展責任在中國；一下則說與在野黨溝通的前提，是必須全盤接受他與他所任命的大法官、行政院、監察院對《憲法》的解讀，因此溝通無法進展的責任應由在野黨承擔，結論是「無論他真心相信的是哪一段，他與民進黨都沒有責任」。

黃國昌提及，第二重點為「以公謀私、試圖以大義包藏自己的權力私欲」，面對國內社會民心對情勢的擔憂，賴清德剛講了「疑美論」後猶豫了一秒，便忍不住再加上了「疑政府論」的漸長，這個擔任總統的人在應該解決國人面對局勢的焦慮時，忍不住就要包裹民進黨政府所有作為的正當性，賴清德真正想傳遞的訊息是「不能質疑政府、不能懷疑民進黨」。

黃國昌指出，關於台灣民主的發展、肯定大罷免的公民團體，賴清德就忍不住就要包裹談及「直接民權」將成未來趨勢，可笑的是，賴清德忘了，最近在立法院阻擋將重大政策交付公民投票的，正是民進黨立委嗎？賴清德真的相信直接民權嗎？還是只相信配合自己想要的部分？

黃國昌說，談及領導民進黨、面對黨內不同意見時，賴清德直覺地提到他「利用」民進黨的理想，很可惜字幕只上了「用民進黨的理想領導民進黨」，以公謀私的權力私欲，在故作溫和的外表下直接露餡，更不要提所謂民進黨的理想，早已跳票N次、面目全非，早淹沒在權力的私欲漩渦之中。

黃國昌強調，第三重點是「言行不一、謊話連篇」，賴清德一直提到「只要認同這塊土地，就是台灣的主人」，問題是行為是這樣嗎？賴清德忘了民進黨網軍的肆虐橫行嗎？忘了民進黨「非綠即共」的恣意抹紅嗎？以各種民進黨的口號連發為影片作結，「清廉勤政愛鄉土」、「愛與和平非暴力」，賴清德不知道這些口號早已淪爲笑柄，自己都不會尷尬嗎？「可悲的是，聽不見人民怒吼、也無視人民痛苦的賴清德，依然繼續沉溺在自我催眠的口號當中。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
498 2 1273 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
汪小菲婚禮當天！　遭爆馬筱梅「小王房仲」發文了
快訊／國中會考5科解答出爐　各科考題一次看
29歲女老師遭殺害！校方慟：她優秀盡責...部落女孩聞噩耗大
快訊／16縣市大雨特報！
快訊／29歲女老師遭勒斃！　喑啞男抓到了
「妳騎上我的腿」妻摩鐵吃奶！　對象竟是閨蜜
才入圍金曲2大獎！　美秀集團吉他手「突拋8字宣告退團」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／邱泰源傳下台？　他3個月完成賴清德競選政見！高層印象深

幕後／賴清德每周狂追「3大苦主部長」吃便當　交代520後新作業

解放軍今早派18架戰機出海　配合共艦執行「聯合戰備警巡」

揭國防部打壓藍營罷吳說明會　戴錫欽爆借國軍英雄館遭拒原因

幕後／賴清德是否推新核能有關鍵5年　出招！將設全民互動式平台

批蕭美琴出席世壯運「蹭黃仁勳」　趙少康：賴清德真的很丟臉

批賴清德專訪3重點　黃國昌：進入「自我催眠到自打臉毫無知覺」境地

好冷清！罷吳宣講台下不到20人　朱立倫：台灣已經綠色恐怖

賴清德「尊重」國民黨520罷賴　朱立倫：話講很好聽實際拒絕溝通

蔡英文重返英國母校LSE　「在LSE學會了聆聽與我不同的意見」

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

【心快融化了】媽上班途中接老師來電嚇傻　下秒兒子奶音喊母親節快樂

張蘭現身汪小菲婚禮　葛斯齊視訊送祝福

宜蘭冬山鄉龍舟賽2船翻覆！40多人落水

【我願意當妳一輩子的僕人】弟不滿被姊使喚　見她拿25分考卷威脅秒屈服

【甜蜜蜜❤️‍】萌汪見姐嘟起嘴秒湊近給親親

幕後／邱泰源傳下台？　他3個月完成賴清德競選政見！高層印象深

幕後／賴清德每周狂追「3大苦主部長」吃便當　交代520後新作業

解放軍今早派18架戰機出海　配合共艦執行「聯合戰備警巡」

揭國防部打壓藍營罷吳說明會　戴錫欽爆借國軍英雄館遭拒原因

幕後／賴清德是否推新核能有關鍵5年　出招！將設全民互動式平台

批蕭美琴出席世壯運「蹭黃仁勳」　趙少康：賴清德真的很丟臉

批賴清德專訪3重點　黃國昌：進入「自我催眠到自打臉毫無知覺」境地

好冷清！罷吳宣講台下不到20人　朱立倫：台灣已經綠色恐怖

賴清德「尊重」國民黨520罷賴　朱立倫：話講很好聽實際拒絕溝通

蔡英文重返英國母校LSE　「在LSE學會了聆聽與我不同的意見」

吞威而鋼激戰小三　富商馬上風猝死！正宮求償加碼二審贏了

小姑「當小三懷孕」住高級月子中心　婆婆逼她一起養！結局更怒了

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

Tizzy Bac唱一半突宣告「重磅喜訊」！全場激動爆尖叫

幕後／邱泰源傳下台？　他3個月完成賴清德競選政見！高層印象深

快訊／國中會考5科解答出爐　各科答案一次看

花蓮2400考生參加國中會考！落實友善應試環境　首日試務順利

高雄國中老師涉毒遭解聘　辯「不影響學生」求翻盤被法官打臉

大谷翔平6支0吞2K道奇2連敗　克蕭本季初先發失5分、牛棚掛傷號

第一屆縱谷盃學童足球邀請賽登場　21隊齊聚關山展現青春拚勁

【翻個身就完成】88歲阿嬤為你示範「3秒折棉被」

政治熱門新聞

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

罷吳宣講台下不到20人　朱：台灣綠色恐怖

520周年／賴清德施政滿意度　4大民調起伏一次看

核三2號機晚間除役！卓榮泰：無核時代來臨

「文化大使」林昶佐將派駐芬蘭　藍批酬庸

網亂傳「歐陽娜娜取消國籍」　陸委會澄清

不滿施政就是不愛台灣？　賴清德：批判政府自然、不會被貼標籤

綠營曝賴清德滿意度57.3％創新高　 黃揚明拿民調對比：平行宇宙

520周年／一張圖看賴清德5場演說兩岸論述演進　從模糊到明辨敵我

有台灣才有中華民國！　賴清德籲對岸正視台灣人民生活方式

陳佩琪看到台灣圖像就害怕！再批檢調雙標

罷免15綠委二階段恐團滅！　鍾小平爆「連國民黨里長都擁護吳沛憶」

美國對等關稅談判「避免超過10%以上」　賴清德：這一定要有信心

直球對決談關稅、兩岸、罷免　賴清德淺白語言拉近與年輕人距離

更多熱門

相關新聞

賴清德「尊重」國民黨520罷賴　朱立倫開嗆

賴清德「尊重」國民黨520罷賴　朱立倫開嗆

520前夕總統賴清德接受專訪時談到大罷免，並表示罷免是憲法賦給人民的權利，前總統馬英九前也曾經公開肯定罷免權，在野黨提出520要罷免總統，他說，這是透過政黨程序、立法委員所擁有的憲政權力，「這我必須尊重」。國民黨主席朱立倫今（18日）受訪時表示，前總統陳水扁執政時期同樣面臨朝小野大，情況甚至比現在更嚴重，陳水扁都能面對、解決，為什麼賴清德不要把話說得那麼好聽，實際作為卻是完全拒絕溝通。

「文化大使」林昶佐將派駐芬蘭　藍批酬庸

「文化大使」林昶佐將派駐芬蘭　藍批酬庸

有台灣才有中華民國！　賴清德籲對岸正視台灣人民生活方式

有台灣才有中華民國！　賴清德籲對岸正視台灣人民生活方式

直球對決談關稅、兩岸、罷免　賴清德淺白語言拉近與年輕人距離

直球對決談關稅、兩岸、罷免　賴清德淺白語言拉近與年輕人距離

美國對等關稅談判「避免超過10%以上」　賴清德：這一定要有信心

美國對等關稅談判「避免超過10%以上」　賴清德：這一定要有信心

關鍵字：

民眾黨黃國昌賴清德520

讀者迴響

熱門新聞

少女在學校遭霸凌！舅舅搬椅子砸霸凌男

妻沒穿內衣褲約同事回家！尪開門臉綠

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

即／高雄瑞豐商圈墜樓！42歲投顧董座陳屍街頭

快訊／花蓮某國中女教師陳屍住處　遺體衣衫不整

新冠升溫好多人中鏢　醫揭「3症狀」最常見

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

人妻護理師偷吃男醫！激戰後求饒：不要虐待我

今雨更多！　「下最大」時間曝

汪小菲婚禮現場曝光

無償載白沙屯媽信眾　反遭香燈腳提告

許藍方「清晨突暈倒」倒地撞傷現況曝

川普罵沃爾瑪：賺那麼多還趁機漲價

國中會考寫作「2隻倉鼠+6個詞彙」　考生：看到題目愣住5分鐘

花蓮29歲女師陳屍臥房　警鎖定喑啞男涉重嫌

更多

最夯影音

更多

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面