批賴清德專訪3重點　黃國昌：進入「自我催眠到自打臉毫無知覺」境地

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

在520就任滿週年前夕，總統賴清德接受網路節目「敏迪選讀」專訪於昨（17日）播出。民眾黨主席黃國昌今（18日）批評，賴清德已進入「試圖透過修辭催眠人民」到「自我催眠至自打臉都毫無知覺」的境地，並將並整理3點賴的談話重點，分別為「通篇自相矛盾」、「以公謀私、試圖以大義包藏自己的權力私欲」、「言行不一、謊話連篇」。

黃國昌18日於臉書以「賴清德的自打臉獨白」發文表示，昨天看了賴清德近一個小時在社群媒體上的引導式獨白，完全不意外，賴已進入「試圖透過修辭催眠人民」到「自我催眠至自打臉都毫無知覺」的境地了。

而黃國昌也用3點整理賴清德談話，第一重點是「通篇自相矛盾」，一下說台灣2300萬人都是台灣的主人、不必分你我，一下就要說台灣3黨只有民進黨的立場是守護台灣主權，諷刺的是這2句話就在同一個段落裡。

黃國昌稱，賴清德一下說中國與台灣溝通設定前提，是台灣必須放棄主權，因此溝通沒有進展責任在中國；一下則說與在野黨溝通的前提，是必須全盤接受他與他所任命的大法官、行政院、監察院對《憲法》的解讀，因此溝通無法進展的責任應由在野黨承擔，結論是「無論他真心相信的是哪一段，他與民進黨都沒有責任」。

黃國昌提及，第二重點為「以公謀私、試圖以大義包藏自己的權力私欲」，面對國內社會民心對情勢的擔憂，賴清德剛講了「疑美論」後猶豫了一秒，便忍不住再加上了「疑政府論」的漸長，這個擔任總統的人在應該解決國人面對局勢的焦慮時，忍不住就要包裹民進黨政府所有作為的正當性，賴清德真正想傳遞的訊息是「不能質疑政府、不能懷疑民進黨」。

黃國昌指出，關於台灣民主的發展、肯定大罷免的公民團體，賴清德就忍不住就要包裹談及「直接民權」將成未來趨勢，可笑的是，賴清德忘了，最近在立法院阻擋將重大政策交付公民投票的，正是民進黨立委嗎？賴清德真的相信直接民權嗎？還是只相信配合自己想要的部分？

黃國昌說，談及領導民進黨、面對黨內不同意見時，賴清德直覺地提到他「利用」民進黨的理想，很可惜字幕只上了「用民進黨的理想領導民進黨」，以公謀私的權力私欲，在故作溫和的外表下直接露餡，更不要提所謂民進黨的理想，早已跳票N次、面目全非，早淹沒在權力的私欲漩渦之中。

黃國昌強調，第三重點是「言行不一、謊話連篇」，賴清德一直提到「只要認同這塊土地，就是台灣的主人」，問題是行為是這樣嗎？賴清德忘了民進黨網軍的肆虐橫行嗎？忘了民進黨「非綠即共」的恣意抹紅嗎？以各種民進黨的口號連發為影片作結，「清廉勤政愛鄉土」、「愛與和平非暴力」，賴清德不知道這些口號早已淪爲笑柄，自己都不會尷尬嗎？「可悲的是，聽不見人民怒吼、也無視人民痛苦的賴清德，依然繼續沉溺在自我催眠的口號當中。」