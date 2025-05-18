花蓮2400考生參加國中會考！落實友善應試環境　首日試務順利

▲教育處處長翁書敏（左）前往考場視察。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

114年國中教育會考於5月17日及18日登場，花蓮考區共有2,400位考生報名參加。除經縣府核准的特殊情形外，全縣國中應屆畢業生均應參與此次全國性重要考試。會考成績主要用以檢核學生國中三年的學力表現，並作為高中職學習扶助及免試入學比序的重要依據。

本次花蓮考區試務由國立花蓮女子高級中學承辦，考場設於花蓮高中、花蓮女中、光復商工及玉里高中等四所學校。考試首日（17日）進行社會、數學、國文及寫作測驗等四科，各考場秩序井然，試務運作順利，未發生違規事件。各科缺考人數為：社會科28人、數學科28人、國文科29人、寫作測驗30人。

18日進行自然與英語兩科測驗，試務會提醒考生準時赴試，並遵守考場相關規定。特別是英語聽力測驗部分，開始播放後不得進入試場，也不得提前離場，以維護自身權益及考場秩序。

本次會考花蓮考區共受理71位考生申請特殊應考服務，試務會設置24間特殊試場，為身心障礙及重大傷病考生提供安全、友善的應試環境。四所考場學校設有冷氣休息區，讓考生在炎熱天氣中能獲得充分休息，完善的應考服務深獲考生與家長肯定。

教育處處長翁書敏於17日親自前往考場視察，並勉勵考生以平常心應試，注意飲食與作息，穩定情緒，將三年來的努力成果發揮得淋漓盡致，爭取佳績。