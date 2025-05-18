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國中會考第二天！考「自然、英文、英聽」　最後提醒看這裡

▲▼114年國中教育會考第一天。（圖／新北教育局提供）

▲國中會考第二天，考科包括自然、英文與英聽。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

17.5萬人報考的國中教育會考，今（18日）進入第二天，今天考自然、英文與英聽。教育部提醒考生，昨天違規以「提前或逾時作答」共約70件最多，提醒考生注意。另請考生記得攜帶准考證準時入場，並對號入座，也不要攜帶手機入場或放置在臨時置物區並關機，以免發出聲響或震動而違反考試規定。

今年國中教育會考全國18考區及大陸考場，總報名人數為17萬5247人。根據教育部統計，第一天到考率在98.84%（數學科）到98.71%（寫作測驗）之間，缺考人數則以數學科2025人最少，寫作測驗2254人最多。

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全國試務會呼籲考生，今天是國中會考第二天考試，請考生記得攜帶准考證，提早出門準時應試，注意監試委員說明，並依試場規則應試，切勿提前或逾時作答。尤其應避免攜帶行動電話，或智慧型手錶、智慧型手環等穿戴式裝置，以及其他具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之物品進入試場；若置於試場前後方，必須先關機或拔除電池。

此外，全國試務會指出，故意損壞試題本，或在答案卡（卷）上挖補、汙損、折疊者，無論是五科或寫作測驗，均不予計列等級或級分。在考試說明時段內，提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經監試委員制止一次後停止者，五科記該科違規2點，寫作測驗扣一級分。

全國試務會表示，考試結束後，各科試題本及參考答案將在今天下午2時以後，公布在國中教育會考網站

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