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國中會考寫作「2隻倉鼠+6個詞彙」　考生：看到題目愣住5分鐘

▲▼114年國中教育會考明天登場，今天下午開放看考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲國中會考首日最後一節寫作測驗，不少考生哀號題目難發揮。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考今（17日）起一連舉行兩天，最後一節考寫作測驗。今年題目以圖文並陳方式呈現，圖中有兩隻倉鼠，一隻在籠子內跑滾輪，另一隻想逃出籠子，考生從「牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、耽溺」等6個詞語中選出一個寫作。該文引發考生熱議，不少考生哀號難寫，有人更說看到題目愣住5分鐘。

今年國中教育會考共17萬5247人報考。根據教育部統計資料，寫作測驗共2254人缺考，缺考率1.29%，其中又以台北考區缺考643人最多，其次為新北考區439人。

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今年寫作測驗是以圖文並陳的方式呈現，內容共有兩張圖。第一張圖是一個箱籠，內有兩隻小動物（倉鼠）分別做不同的動作。圖二則有「牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、耽溺」等6個詞語，考生必須先觀察圖一，並從圖二中挑選可說明圖一的詞彙，進而說明自己為什麼選擇這樣的對應，對應所代表的現象是什麼，以及反映什麼樣的生活情貌、自己可從中反思到什麼體悟，或透過自身生活經驗的連結，寫下對此的觀察與想法。

題目在網上引發熱議，有不少考生哀號，直呼很難寫，還有考生說「看到題目愣住5分鐘」，甚至有考生說「寫到手抖」。不過，也有考生認為題目很有趣、很好發揮。另外，有人則驚呼，在6個詞彙中不小心選了2個，很怕被扣分。

解題老師說明，寫作任務的提問設計，完整檢視學生從閱讀到寫作的歷程，符應新課綱國語文核心素養「運用國語文表情達意之內涵」， 引導說明中從觀察圖片到情境語詞的關聯，透過兩者的連結與詮釋，呼應學生的生活經驗，可引導學生反思生活，探究其中可能隱含的意義，並發展自己的觀點。

解題老師指出，寫作是表達思考情感、溝通交流的重要工具，試題引導學生思辨價值與釐清生活經驗，命題素材包含聯想力與思辨性，符合生命教育議題，寫作發展空間寬廣。

另外，根據教育部表示，今天會考首日考生整體應試情形良好；違規事件統計至目前為止，以「提前或逾時作答」為最多，初步回報約70件，其次為「隨身放置非應試用品」，約47件。根據國中教育會考相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行記錄，經各考區試務會討論確認後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。

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